В ПНС Ливии: Заявления Египта равносильны объявлению войны

Источник изображения: министерство обороны Египта

В правительстве национального согласия Ливии (возглавляет его Фаез Сарадж) прокомментировали слова президента Египта о том, что тот будет вынужден отдать приказ войскам на пересечение ливийской границы, если силы ПНС не остановятся на линии Аль-Джуфра – Сирт.

Напомним, что ранее к границе с Ливией были переброшенные внушительные силы армии Египта, включая танковые подразделения. По словам Абдель-Фаттаха ас-Сиси, Египет не может молча наблюдать за тем, как террористические отряды продвигаются на восток Ливии.

В Египте заявили, что иностранные боевики-наёмники неоднократно позволяли себе угрозы в египетский адрес.

В ПНС в ответ говорят о том, что президент Египта допускает непозволительные заявления, а также собирается нанести ущерб ливийскому суверенитету.

В так называемом министерстве иностранных дел ПНС Ливии:

Это враждебное вмешательство, которое равносильно объявлению войны.

В свою очередь в МИД Египта заявили, что в ПНС в очередной раз упустили возможность договориться мирным путём. Напомним, что ранее Египет стал одним из инициаторов созыва заседания Лиги арабских государств по вопросу ливийского вооружённого конфликта. Фаез Сарадж заявил, что ПНС не будет в этом заседании участвовать, так как «появление за столом переговоров Хафтара может внести раскол в Лигу».

В МИД Египта:

Называемое себя правительством национального согласия Ливии объединение должно осознать свой реальный размер и понять, с кем оно позволяет себе разговаривать без проявления уважения. Египет проявляет большое терпение, но мы будем очень тверды в случае любой попытки посягнуть на наши национальные интересы и безопасность.