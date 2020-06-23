«И горит, и тонет»: бывший американский катер ВМСУ «Старобельск» вступил в бой с условным противником

Источник изображения: topwar.ru

В ВМС Украины решили провести тренировку с задействованием ранее переданного Соединёнными Штатами Америки патрульного катера типа Island. Речь идёт о катере, который в ВМС ВСУ получил название «Старобельск» и номер P191.

В пресс-службе украинского флота заявили, что «Старобельск» в составе ВМСУ впервые отработал «экспериментальную курсовую задачу».

Состояла эта задача в выполнении комплекса упражнений: отражение нападения противника с моря, стрельба из штатного (украинского) вооружения по надводным и воздушным целям.

В ВМС ВСУ рассказывают о легенде учений: катер «Старобельск» был вынужден вступить в артиллерийский бой с кораблями и воздушными средствами противника. Учитывая вооружение «Старобельска», надо полагать, что артиллерийским боем на Украине назвали использование катером его 25-мм установки. Ролик это подтверждает (представлен ниже).

В результате боя в одном из отсеков украинского (который изначально был американским) катера началось возгорание, затем катер получил пробоину ниже ватерлинии.

Источник изображения: topwar.ru

Украинские пользователи, комментируя эту легенду, не без иронии отмечают, что она для списанного Соединёнными Штатами катера типа «Айленд» вполне реалистична – «и горит, и тонет в случае боя и с кораблями, и с вертолётами».

При этом командир патрульного катера старший лейтенант ВМС ВСУ Павел Гладченко отмечает, что «экипаж подтвердил готовность катера к выполнению как одиночного плавания, так и к ведению боя».

Как видно, члены экипажа катера не всегда могут подобрать украинские слова при рассказе об учениях - иногда приходится по-русски...

Как выяснилось, во время тренировки на катере были отработаны ещё и действия по «отражению атаки диверсантов-водолазов».