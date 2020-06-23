Российский офицер прокомментировал слова украинского эксперта об ударе по России

Бывший начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев прокомментировал заявление украинского эксперта Михаила Жирохова о том, что украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» якобы способны поразить цели у берегов Крыма, а также корабли в Новороссийске.

Российский офицер подчеркнул, что подобные угрозы не имеют под собой оснований, а заявление Жирохова является политическим, передает Ura.ru.

«С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела. <…> Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. Шансов у украинцев просто нет», — пояснил Хатылев.

По его словам, гипотетическое «нападение» будет отражено дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.

Также Хатылев отметил, что вооружение, о котором говорил Жирохов, является производным от советской ракеты 1980–1990-х годов. При этом на Украине испытывали ракету по надводным кораблям, но не получили улучшенных характеристик.

Ранее, 21 июня, Жирохов заявил, что российский флот имеет все возможности по отражению даже массовой атаки «Нептунов», однако, по его словам, головка самонаведения украинской ракеты может иметь гораздо большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем ее российский аналог Х-35.

В июле прошлого года экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

В ответ лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобных действий Украина как государство перестанет существовать.