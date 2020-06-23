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Известия.ru

Российские военные провели генеральную репетицию Парада Победы на авиабазе Хмеймим

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Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Генеральная репетиция Парада Победы состоялась на российской авиабазе Хмеймим в Сирии в воскресенье, 21 июня. В ней приняли участие летчики, военная полиция, тактическая группа и медики, а также военнослужащие сирийской армии, сообщает ТАСС.

Всего в тренировке было задействовано более тысячи человек. Пешим строем прошли офицеры управления и военнослужащие группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда, военной полиции, а также военный оркестр и сводный парадный расчет.


От вооруженных сил Сирии участвовали представители Морской академии, спецподразделения сухопутных войск и ВВС, а также штурмового полка спецназначения «Коммандос».

В составе механизированной колонны по плацу проехали более 50 машин, в том числе российские бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь», а также военная техника сирийских сухопутных подразделений. В воздушной части тренировки были задействованы вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.

На авиабазе Хмеймим также состоялась акция «Свеча памяти», посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российские военнослужащие возложили цветы к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, а настоятель храма пророка Илии протоиерей Кирилл провел панихиду по воинам, погибшим в годы войны.

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби (22 июня), Дня Победы (9 мая) и других памятных дней зажигают свечи в честь 27 млн погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и всех павших в боях за родину.

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