ВМС Британии отметили профессионализм российского военного корабля в Ла-Манше

Пресс-служба военно-морских сил Великобритании прокомментировала проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш.

Российский корабль отслеживали фрегат "Вестминстер" и патрульный корабль "Тайн". Отмечается, что британские ВМС "на постоянной основе следят за прохождением кораблей через зону интересов Великобритании".

ВМС Великобритании подтвердили, что "Вице-адмирал Кулаков" при "прохождении пролива действовал безопасно и профессионально", передает РИА "Новости".

Как заявили в пресс-службе, за российским кораблем следили с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров.

Антон Антонов