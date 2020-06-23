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Деловая газета "Взгляд"

ВМС Британии отметили профессионализм российского военного корабля в Ла-Манше

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Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото
Противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ЗВО по СФ

Пресс-служба военно-морских сил Великобритании прокомментировала проход российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш.

Российский корабль отслеживали фрегат "Вестминстер" и патрульный корабль "Тайн". Отмечается, что британские ВМС "на постоянной основе следят за прохождением кораблей через зону интересов Великобритании".

ВМС Великобритании подтвердили, что "Вице-адмирал Кулаков" при "прохождении пролива действовал безопасно и профессионально", передает РИА "Новости".

Как заявили в пресс-службе, за российским кораблем следили с помощью радара, камер наблюдения и сенсоров.


Антон Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
пр. 1155
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