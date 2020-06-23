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Российская газета

На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу авианосца

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Корабельный вертолет Ка-27ПЛ
Корабельный вертолет Ка-27ПЛ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

На Камчатке молодые экипажи вертолетной эскадрильи Тихоокеанского флота впервые отработали взлеты и посадки на палубу спасательного судна "Алагез".

- Летчики противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 в течение двух суток совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильность ориентирования и точность приземления, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, летчики производили дозаправку топливом от судна. Всего выполнено около 30 взлетов и посадок на палубу авианесущего корабля.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
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Авианосец
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