На Камчатке вертолеты Ка-27 приземлились на палубу авианосца

На Камчатке молодые экипажи вертолетной эскадрильи Тихоокеанского флота впервые отработали взлеты и посадки на палубу спасательного судна "Алагез".

- Летчики противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 в течение двух суток совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильность ориентирования и точность приземления, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, летчики производили дозаправку топливом от судна. Всего выполнено около 30 взлетов и посадок на палубу авианесущего корабля.

Юлия Гарднер