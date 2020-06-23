Астронавт с борта МКС показал солнечное затмение из космоса

Американский астронавт Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) солнечное затмение, которое могли наблюдать жители Земли 21 июня. Снимок он опубликовал на своей странице в Twitter.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

«Очень крутой вид на кольцевое солнечное затмение, которое наблюдалось по правому борту, когда мы пролетали над Китаем этим утром. Прекрасный способ пробуждения в День отца! Надеюсь, что у всех пап в мире прекрасный день!» — приводит слова Кэссиди телеканал «360».

На кадрах можно увидеть тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения. Редчайшее явление могли наблюдать жители нескольких регионов России, а также на территории Африки, Азии, Китая и в акватории Тихого океана.

Ранее кольцеобразное затмение Солнца можно было увидеть 10 июня 2002 года, напоминает НСН.

Астрономы заявили, что такое уникальное кольцевое солнечное затмение случается примерно 14 раз за столетие, пишет сайт kp.ru. Как отметили ученые, еще раз в XXI веке это явление выпадет на один день лишь в 2039 году, отмечает телеканал «Звезда».

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева спрогнозировал, что жители столицы смогут наблюдать полное солнечное затмение в 2126 году.