Новейшие китайские танки ZTQ-15 смогут эффективно уничтожать индийские Т-72

Китайская армия сосредоточила в зоне конфликта с Индией свои новейшие танки ZTQ-15, известные также как Тип 15. Противостоящая сторона перебросила сюда свои: основные боевые Т-72М1 и Т-90С.

Кажется, что благодаря 125-мм орудиям индийские машины будут иметь существенное преимущество над более легкими и менее бронированными "пятнадцатыми". Однако, как считают военные эксперты, у китайских танков также есть свои достоинства. Да, у них менее мощная 105-мм пушка, но по опубликованным данным, созданные в КНР бронебойные подкалиберные снаряды все же могут с определенных дистанций поражать даже в лоб Т-72М1, у которых уже устаревшая защита и нет современной "реактивной брони". Также на индийских "семьдесятдвойках" отсутствуют современные прицелы, и в этом они существенно уступают Тип 15, имеющим тепловизоры у наводчика и командира. Т-72М1 менее мощные по двигателю (780 л.с. против 1000 л.с. у неприятеля) и, соответственно, в подвижности. Также китайский танк может применять управляемые ракеты и благодаря регулируемой гидропневматической подвеске опускать или поднимать переднюю часть танка, обеспечивая более высокие углы наведения пушки.

Источник изображения: Фото: Vinod DX9

В свое время российские конструкторы предлагали варианты модернизации Т-72, которые значительно бы повысили характеристики устаревающих машин, но индийская сторона решила обойтись собственными силами, по сути, не особо продвинувшись вперед.

Если говорить о встрече ZTQ-15 с Т-90С, то здесь, наоборот, все преимущества уже у индийских танков, особенно, в защите и огневой мощи.

Можно даже предположить, что командование НОАК отдаст приказ стараться избегать прямых столкновений с Bhishma.

Источник изображения: Фото: Vinod DX9

Что любопытно, индийцы передислоцировали старые советские и современные российские машины, в то же время ничего не говорится о "национальном танке" Arjun, который, по всей видимости, совершенно не приспособлен для действий в горных районах.

Дмитрий Лемешко