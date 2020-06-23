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Известия.ru

Разведку у границ РФ за неделю провели 33 самолета-разведчика

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Более 30 иностранных самолетов в течение недели проводили разведку вдоль границ России. Об этом говорится в инфографике газеты «Красная звезда» в понедельник, 22 июня.

Речь идет о 33 самолетах-разведчиках. Кроме того, к российским границам подлетали пять беспилотных аппаратов.

Отмечается, что российские истребители из состава дежурных по ПВО сил дважды поднимались на перехват.

В инфографике уточняется, что нарушений госграниц РФ допущено не было.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 249 летных смен на 89 аэродромах.

Ранее, 17 июня, Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над северо-восточной частью Тихого океана.

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