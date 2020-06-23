Sohu (Китай): королева среди межконтинентальных ракет!

Россия активно занимается перевооружением, акцентируя внимание на трех ракетах: «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат». Но среди них выделяется одна, которую можно считать настоящей «королевой межконтинентальных ракет», утверждает пользователь «Соху».

Ее дальность полета достигает 18 тысяч километров, скорость – 20 Махов, а нести она может нести минимум 10 боеголовок

В настоящее время Россия и США по-прежнему являются двумя странами с крупнейшими в мире арсеналами ядерного оружия. Их общее число ядерных боеголовок колеблется от 3000 до 3300, и около 1500 из них находятся в состоянии боевой готовности. Хотя эти цифры - практически ничто по сравнению с периодом холодной войны, они по-прежнему "гарантируют, что обе стороны способны стереть друг друга с лица земли".

Еще в первые годы холодной войны в Советском Союзе прошли испытания самого мощного ядерного оружия в истории человечества - водородной "Царь-бомбы", взрыв которой был равен 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Однако из-за нехватки средств для сброса, символическое значение "Царь-бомбы" было намного важнее и больше, чем возможность практического применения. Из этого легко увидеть, что качество ядерного оружия гораздо важнее его размеров, и если вы хотите, чтобы оно было на высоком уровне, самый главный фактор для этого - наличие средств для сброса бомбы.

Среди межконтинентальных баллистических ракет, которыми в настоящее время обладает Россия, можно сказать, что те, что достались ей в наследство от СССР, охраняют половину воздушного пространства. Среди них характерными представителями являются Р-36М (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана"), РС-18А (SS-19 "Стилет"), РС-12М (SS-25) и другие. Общее количество этих трех видов баллистических ракет на сегодняшний день составляет около ста штук, в общей сложности они могут нести около 400 ядерных боеголовок (часть из них может нести разделяющуюся головная часть с блоками индивидуального наведения (MIRV)).

Тем не менее все эти баллистические ракеты в настоящее время признаны устаревшими. Перед лицом новейших противоракетных комплексов Соединенных Штатов они не могут гарантировать 100-процентное преодоление системы противовоздушной обороны, поэтому комплексная модернизация ядерного арсенала играет ключевую роль.

В настоящее время Россия проводит перевооружение ракетами, такими как "Тополь-М", "Ярс" и "Сармат". Несмотря на то, что "Тополь-М" был разработан уже давно, но из-за недостаточного финансирования объемы производства этой баллистической ракеты всегда были небольшими.

Ракета PC-24 "Ярс" была впервые публично продемонстрирована в 2015 году во время военного парада на Красной площади, и с этого момента она рассматривалась Россией как главная сила будущего стратегического ракетного вооружения страны. Дальность стрельбы этой межконтинентальной ракеты составляет более 11 тысяч километров, по сравнению с ракетой "Тополь-М" она обладает способностью нести три суб-управляемых ядерных боеголовки одновременно, возможность проникновения к цели была также значительно улучшена.

Кроме того, в последние несколько лет Россия активно занимается разработкой РС-28 "Сармат". Эту баллистическую ракету называют "Сыном Сатаны", поскольку она наследует мощные характеристики Р-36М. Согласно открытым источникам, представленным российской стороной, эта баллистическая ракета обладает дальностью полета до 18 тысяч километров. При установке гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" она может обеспечивать преодоление систем ПРО со скоростью 20 Махов, а вес полезной нагрузки может составлять до 10 тонн, из-за чего ракета может нести от 10 до 15 легких суб-управляемых ядерных боеголовок. Несомненно, "Сармат" заслуженно называют "королевой среди межконтинентальных ракет".

Согласно описанию командующего Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергея Каракаева, Россия в настоящее время ускоряет ликвидацию наследия, оставшегося от советского периода, и стремится к 100-процентному обновлению ядерного арсенала к 2024 году. Стоит также отметить, что Россия не только модернизирует наземные ядерные арсеналы, но и не забывает о разработке и производстве стратегических ядерных сил морского базирования.

Некоторое время назад Россия как раз приняла на вооружение модернизированную атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир", которая является первой подлодкой проекта "Борей-А". Данная стратегическая атомная подводная лодка может нести 16 баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава". В будущем Россия создаст ядерные силы, которые будут обладать достаточной мощью, чтобы сдерживать США как на суше, так и на море!