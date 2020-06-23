Бригадный ряд: морпехи примут участие в учениях за Полярным кругом

Тихоокеанский флот России впервые проведёт масштабные береговые учения за Полярным кругом. В них примут участие две бригады морской пехоты, боевые корабли и авиация. В ходе манёвров, которые пройдут в этом году, отработают высадку десанта на побережье, многокилометровые марши и развёртывание инфраструктуры в арктических широтах, отметили эксперты.

Тихоокеанский флот России впервые проведёт масштабные береговые учения за Полярным кругом. В них примут участие две бригады морской пехоты, боевые корабли и авиация. В ходе манёвров, которые пройдут в этом году, отработают высадку десанта на побережье, многокилометровые марши и развёртывание инфраструктуры в арктических широтах, отметили эксперты.

«Бастион» в помощь

К учениям привлекут 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока и 40-ю — с Камчатки. Они будут действовать друг против друга, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

Как ранее сообщало издание, с прошлого года в Арктике начали создавать мобильные отряды, в состав которых входят береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и подразделения морской пехоты. На масштабных манёврах действия бригад будут обеспечивать БРК и другие средства артиллерии, а также боевые корабли и морская авиация.

Точное место и время проведения учений еще окончательно не определено. В качестве одного из вариантов рассматривается Чукотка, уточнили источники «Известий». В мае военнослужащие ТОФ уже отработали десантирование на необорудованное побережье полуострова. Большие десантные корабли (БПК) «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» совершили переход из Владивостока к бухте Провидения. На их борту было около 200 морских пехотинцев и 80 единиц инженерной и специальной техники. Десантирование производили с апарели сразу на берег. После высадки «чёрные береты» развернули полевой лагерь и произвели разведку местности.

Битва за берег

На предстоящих учениях морские пехотинцы будут отрабатывать не только высадку на арктическое побережье, но и, что не менее важно, противодесантную оборону, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Скорее всего — «приморская» 155-я бригада будет высаживаться, а «камчатской» 40-й поставят задачу противостоять десанту. Наступающих морпехов поддержат огнём корабли, а обороняющихся — БРК, которые будут вести огонь по морским целям, — пояснил эксперт.

Силам ТОФ придётся действовать в сложных гидрометеорологических условиях на незнакомой местности, добавил Дмитрий Болтенков.

— Приморье и Сахалин морпехи знают хорошо, они постоянно там отрабатывают свои высадки, — отметил он. — Здесь задача будет гораздо сложнее. Если местом проведения маневров станет все-таки Чукотка, то необходимо будет замерить глубины, провести разведку местности и организовать обеспечение частей. Для высадки сформируют отряд боевых кораблей. Наверняка в его состав войдут корветы и БПК. Уверен, что будет задействован корабль управления «Маршал Крылов», госпитальное и спасательное суда.

С моря и с неба

В апреле уникальные учения в Арктике провел спецназ ВДВ. Впервые в мировой истории отряд десантировался на крайнем Севере с высоты в 10 тыс. м. Для этого пришлось использовать новые парашюты и индивидуальное кислородное оборудование.

В ходе трёхдневного лыжного рейда при поддержке беспилотников, подразделению удалось обнаружить условный лагерь разведывательно-диверсионной группы противника на острове Земля Александры. Спецназовцы передали координаты цели в штаб и навели на неё ударную авиацию. После этого десантники вышли в район эвакуации, где их подобрали гусеничные вездеходы.

Минобороны сообщило, что подобные учения ВДВ в различных регионах Арктики будут проводиться теперь регулярно и станут частью годового плана подготовки как в летний период, так и в зимний.

В мае десантирование с воздуха отработали также военнослужащие сразу трёх бригад Северного флота. Более 700 человек из подразделений морской пехоты и мотострелков совершили прыжки с борта вертолётов Ми-8 на полигоны.

В прошлом году ВМФ завершил первый этап формирования интегрированных группировок сил флота, Сухопутных войск, ПВО и авиации. Была создана система управления и определен облик береговых войск всех четырех российских военных флотов. В настоящее время войсковые группировки шлифуют тактику использования боевых частей, соединений и объединений.

Россия стала наращивать военное присутствие в Арктике в середине 2010-х годов. В декабре 2014-го было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот» с базой в Североморске. Оно получило под свое управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенными в Заполярье.

В Арктике были развёрнуты 80-я и 200-я отдельные мотострелковые бригады, подготовленные для действий в полярном регионе. На их вооружении состоят снегоболотоходы ТРЭКОЛ-39294 и «Беркут», квадроциклы, гусеничные вездеходы ДТ-30 «Витязь», танки Т-80БВМ, модернизированные МТ-ЛБ, беспилотники и катера на воздушной подушке. Бойцы соединений умеют воевать на лыжах, использовать оленьи и собачьи упряжки, строить иглу — жилища эскимосов из снега.

Помимо Северного флота действия в арктических широтах отрабатывают силы ТОФ, в зоне ответственности которого находятся северо-восточные земли России и прилегающая акватория.