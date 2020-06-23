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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил угрозу для ВМФ России от новой украинской ракеты

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Источник изображения: Евгений Орлов/ТАСС

«Украинской ракете рисовали разную дальность и показывали, как она дырявит баржу. В случае запуска российские средства ПВО ее благополучно перехватят», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сообщения СМИ о якобы способности новой украинской ракеты «Нептун» «дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске.

"Во-первых, "Нептун" не дотянется до российских кораблей. Наши средства ПВО благополучно перехватят украинскую дозвуковую ракету. Во-вторых, в таком случае риск и угроза есть только для Вооруженных сил Украины. Если их начальники читали нашу оборонную доктрину, то они должны знать: любая агрессия будет наказуема", – сказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

"Потому я не думаю, что кто-то из украинских военачальников решится использовать "Нептун" против российских кораблей. Но если решится – пожалеет", – подчеркнул эксперт.

Говоря характеристиках ракеты "Нептун", собеседник напомнил, что ее разработка велась еще во времена СССР. "У нас была ракета Х-35, которая летала на дальность порядка 130 км. Затем предполагалась производственная кооперация Москвы и Киева, потому мы передали Украине несколько частей ракеты для совместной работы. Однако потом, по понятным причинам, кооперация оказалась невозможной", – отметил Леонков.

"Позже Украина попыталась сделать нечто свое. Ракете рисовали разную дальность, разную точность и показывали, как она дырявит баржу. В то же время у нас появилась ракета Х-35У, которая летает до 260 км, имеет комбинированную головку самонаведения, может выстраивать различные тактики попадания в цель. Результат ее работы выглядит впечатляющим: корвет она рвет. А "Нептун" для Новороссийска и других регионов опасности не представляет", – заключил Леонков.

Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.

Однако, по словам Жирохова, на этапе производства ракеты могут возникнуть "серьезные проблемы" из-за изменившегося в худшую сторону финансового состояния Украины. Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад Павлоградский химический завод, единственный на Украине производитель твердого топлива для комплекса, почти перестал работать, а около 700 специалистов были уволены.

"В любом случае появление на вооружении комплексов "Нептун" позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет", – подытожил Жирохов.

19 июня Киев впервые провел летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" со штатной боевой частью.

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Алексей Нечаев

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-35
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