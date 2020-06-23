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«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)

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Корабли ВМС Украины
Корабли ВМС Украины.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Автор полагает, что приобретение Украиной 16 патрульных катеров американского производства позволит изменить баланс безопасности в черноморско-азовской акватории. В результате Украина получит возможность создать полноценный москитный флот, говорится в статье.

В России уважают противника только тогда, когда он демонстрирует силу

Вашингтон - Госдепартамент США на этой неделе завершил длительный и сложный процесс утверждения возможной продажи Украине сверхсовременных патрульных катеров Mark VI (разработки 2015 года) вместе с вооружением и боевой техникой. И хотя по процедуре окончательное решение должен одобрить Конгресс США в течение 30 последующих дней, это выглядит формальностью, учитывая мощную двухпартийную поддержку Украины в обеих его палатах. Украина наконец получит возможность создать полноценный "москитный" флот, способный изменить баланс безопасности в Черноморско-Азовской акватории.

Катера последней разработки

Как отмечают в Вашингтоне, украинская сторона может получить "до 16 патрульных катеров" на общую сумму около $600 млн. По информации источников, знакомых с ситуацией, эта формулировка означает, что украинцы закупают за свой счет десять Mark VI, плюс четыре катера будут оплачены за счет международной помощи Украине по линии Госдепартамента США, и еще два могут быть приобретены в случае дальнейшей необходимости.

Вдобавок каждый катер будет оснащен современным вооружением: по две 25-мм автоматические пушки MSI Seahawk A2, системой идентификации "свой-чужой", инфракрасными видеокамерами и акустическим устройством дальнего радиуса действия LRAD. Кстати, последний может использоваться для подачи очень громких сигналов и осуществления коммуникации с другими кораблями и как нелетальное оружие. Это устройство способно отражать генерирующие акустические атаки - наподобие тех, что применялись против американских дипломатов на Кубе.

Новые американские катера имеют скорость 45 узлов и поражающий диапазон действия - до 750 морских миль при крейсерской скорости 25 узлов. Для понимания, максимальная дистанция между восточным и западным берегами Черного моря (от Грузии до Болгарии) составляет 730 морских миль, минимальная - от южного побережья Крыма до Турции - 160 миль.

Таким образом, американские Mark VI легко покроют регион и существенно усилят украинские ВМС, которые пока остаются не в выигрышной позиции по сравнению с российским флотом.

В противоположность крейсерам

Чтобы достичь баланса сил в Черноморско-Азовском бассейне в условиях противостояния российской агрессии, Украина должна выбрать наиболее эффективный и наименее затратный путь усиления собственных возможностей на море. Например, для того, чтобы сравняться с россиянами по числу крупных боевых кораблей, нужны миллиарды и миллиарды долларов. Выходом может стать создание так называемого "москитного" флота, наиболее реалистичного с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Он предусматривает наличие быстроходных и маневренных боевых катеров - торпедных, сторожевых, ракетных, а также других видов.

Тактика "москитов" (то есть большого количества "кусающей" мелкоты) зародилась еще во времена Первой мировой, когда было доказано, что они способны лишить крупные корабли противника господства в прибрежных районах.

В стратегии ВМС вооруженных сил Украины с 2019 года ставка делается именно на "москитный" флот. "Преимуществом (катеров - ред.) над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках", - указано в документе, разработанном украинскими и западными военными экспертами. При этом подчеркивается, что в сочетании с инновационной тактикой катера "москитного" флота позволят побеждать более сильного противника в морских боях и операциях".

На сегодня ВМС Украины уже имеет с полтора десятка боевых катеров, в том числе два американских патрульных "Айленда", которые прибыли в октябре прошлого года в Одессу, артиллерийские катера проекта "Гюрза-М", а также ракетные, противодиверсионные, десантно-штурмовые и другие виды малых боевых кораблей. Вместе с новыми Mark VI их количество практически удвоится, что ощутимо изменит баланс сил в Черном и Азовском морях.

Почему партнерство важно

Знаковым является то, что решение Госдепа США о возможности продажи украинской стороне новейших Mark VI было принято почти одновременно с обретением Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner). Кроме того, всего несколько дней назад США утвердили пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн по линии Пентагона. А недавно на Украину прибыла первая партия купленных "Джавелинов" и другого американского оборудования.

Изменение законодательства Украины относительно закупки иностранного оружия начало работать на усиление возможностей украинской армии. И это важно, потому что создает дополнительный силовой потенциал.

В то же время дополнительную поддержку последовательно демонстрируют партнеры в Соединенных Штатах. И как утверждают влиятельные американские эксперты, независимо от того, сменится ли руководство Белого дома после выборов этого года, Украина и дальше будет иметь мощную помощь США в военной сфере, в том числе летальным оружием и средствами безопасности.

Для Украины это критически важно, особенно в период длительной российской агрессии, а также политической турбулентности внутри страны, где ситуация дополнительно раскачивается по гибридному сценарию Кремля. Это также важно с той точки зрения, что осознание приходит и в самой России, где исторически уважают противника только тогда, когда он начинает вести диалог с позиции силы.

Вашингтон посылает четкий сигнал: США придерживаются международных гарантий относительно защиты Украины, и это не только голословные заявления. Соединенные Штаты готовы помогать своему теперь уже близкому партнеру (в рамках НАТО) оборонять рубеж западной демократии, которая является основой современного западного мира. А значит, это отвечает интересам национальной безопасности США.


Ярослав Довгопол

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3 комментария
№1
23.06.2020 08:01
Цитата, q
полноценный "москитный" флот,
Звучит как инвалид, но не лишенный  дееспособности.
0
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№2
23.06.2020 17:12
Цитата
Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины

Ничего не изменят. Вообще.
Украина и украинцы, как и прочие восточные славяне - это "подбрех", пушечное мясо и первая жертва в случае серьезных подвижек в Европе. Эта публика нуждается - для поднятия "боевого духа" - в поощрениях и подачках. Правда, неопасных для самого Спонсора. Поэтому ядерное оружие и стратегическую авиацию у полоумной девки в состоянии течки пришлось отнять - а то мало ли что сия особа учудит сдуру и от перевозбуждения. :)

Идет борьба за будущее Европы, а значит - и всего мира. Сами европейцы (я не о поляках) чего-то выжидают. Чего - мне непонятно. Хотя, возможно, они просто смирились со своей нынешней ролью, и она из вполне устраивает.
0
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№3
23.06.2020 18:20
Вообще-то и "москитный флот" можно сделать - по крайней мере сейчас - полноценным и опасным.  Особенно в сочетании с авиацией берегового базирования.

Понятно, что это будут не патрульные катера, вооруженные 25-мм пушками, но все равно. Но основой такого дееспособного москитного флота неизбежно станут системы управления, анализа обстановки, целеуказания и связи. Современные, защищенные, надежные, интегрированные в "контуры управления" более высокого уровня. Ничего этого у Украины нет и не будет - ни "своего", ни "чужого". Так что проблема не в "катерах".

Украина прос....ла свой шанс стать "частью Запада" - правда, это делает честь и руководству, и народу. Сейчас Запад предпринимает вторую попытку (уже не в таких сказочно выгодных для себя условиях). Опять идет ни шатко ни валко. Катера, конечно, купят - денежки не совсем свои. :) Но это Украину ни к чему не обязывает - само по себе.
Посмотрим. Пока Украина "папика" явно "динАмит". :) Не мне со стороны осуждать или поддерживать.  Но просто поставьте на место украинцев в ситуации с Крымом и Донбассом поляков или прибалтов. :) Вот началось бы! :(

На месте русских я бы к украинцам В ЦЕЛОМ как к врагу не относился бы. Язык - он и есть язык. Тем более в момент становления нации. Тем более, в момент, когда нет НИКАКИХ условий для становления нации. Языком нести можно что угодно. Но вот на СЕРЬЕЗНОЕ пролитие крови украинцы (и "власти", и "народ") не пошли, хотя знали, что из толкают именно на это, и за это, ВОЗМОЖНО, хорошо заплатят.
Украинцы должны были устроить реальный геноцид на Донбассе - в стиле Волынской резни 1943-44, и начать кровавую войну за Крым. Вместо этого они ОБОЗНАЧИЛИ такие действия - не более. Поэтому и пришлось менять Порошенку, который не пожелал стать Потрошенкой, на нынешнего персонажа. Который тоже пока в живодеры и сам не особо рвется, и другим не дает.

Сложное у них положение, как и у белорусов с Батькой. Приходится служить "и нашим, и вашим" - в меру возможностей и целей.
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