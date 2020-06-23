«Москитный» флот: что изменят американские катера для Украины (Укрiнформ, Украина)

Автор полагает, что приобретение Украиной 16 патрульных катеров американского производства позволит изменить баланс безопасности в черноморско-азовской акватории. В результате Украина получит возможность создать полноценный москитный флот, говорится в статье.

В России уважают противника только тогда, когда он демонстрирует силу

Вашингтон - Госдепартамент США на этой неделе завершил длительный и сложный процесс утверждения возможной продажи Украине сверхсовременных патрульных катеров Mark VI (разработки 2015 года) вместе с вооружением и боевой техникой. И хотя по процедуре окончательное решение должен одобрить Конгресс США в течение 30 последующих дней, это выглядит формальностью, учитывая мощную двухпартийную поддержку Украины в обеих его палатах. Украина наконец получит возможность создать полноценный "москитный" флот, способный изменить баланс безопасности в Черноморско-Азовской акватории.

Катера последней разработки

Как отмечают в Вашингтоне, украинская сторона может получить "до 16 патрульных катеров" на общую сумму около $600 млн. По информации источников, знакомых с ситуацией, эта формулировка означает, что украинцы закупают за свой счет десять Mark VI, плюс четыре катера будут оплачены за счет международной помощи Украине по линии Госдепартамента США, и еще два могут быть приобретены в случае дальнейшей необходимости.

Вдобавок каждый катер будет оснащен современным вооружением: по две 25-мм автоматические пушки MSI Seahawk A2, системой идентификации "свой-чужой", инфракрасными видеокамерами и акустическим устройством дальнего радиуса действия LRAD. Кстати, последний может использоваться для подачи очень громких сигналов и осуществления коммуникации с другими кораблями и как нелетальное оружие. Это устройство способно отражать генерирующие акустические атаки - наподобие тех, что применялись против американских дипломатов на Кубе.

Новые американские катера имеют скорость 45 узлов и поражающий диапазон действия - до 750 морских миль при крейсерской скорости 25 узлов. Для понимания, максимальная дистанция между восточным и западным берегами Черного моря (от Грузии до Болгарии) составляет 730 морских миль, минимальная - от южного побережья Крыма до Турции - 160 миль.

Таким образом, американские Mark VI легко покроют регион и существенно усилят украинские ВМС, которые пока остаются не в выигрышной позиции по сравнению с российским флотом.

В противоположность крейсерам

Чтобы достичь баланса сил в Черноморско-Азовском бассейне в условиях противостояния российской агрессии, Украина должна выбрать наиболее эффективный и наименее затратный путь усиления собственных возможностей на море. Например, для того, чтобы сравняться с россиянами по числу крупных боевых кораблей, нужны миллиарды и миллиарды долларов. Выходом может стать создание так называемого "москитного" флота, наиболее реалистичного с точки зрения баланса эффективности-стоимости. Он предусматривает наличие быстроходных и маневренных боевых катеров - торпедных, сторожевых, ракетных, а также других видов.

Тактика "москитов" (то есть большого количества "кусающей" мелкоты) зародилась еще во времена Первой мировой, когда было доказано, что они способны лишить крупные корабли противника господства в прибрежных районах.

В стратегии ВМС вооруженных сил Украины с 2019 года ставка делается именно на "москитный" флот. "Преимуществом (катеров - ред.) над большими кораблями является стремительность и внезапность действия, возможность передислокации по суше и способность действовать на реках", - указано в документе, разработанном украинскими и западными военными экспертами. При этом подчеркивается, что в сочетании с инновационной тактикой катера "москитного" флота позволят побеждать более сильного противника в морских боях и операциях".

На сегодня ВМС Украины уже имеет с полтора десятка боевых катеров, в том числе два американских патрульных "Айленда", которые прибыли в октябре прошлого года в Одессу, артиллерийские катера проекта "Гюрза-М", а также ракетные, противодиверсионные, десантно-штурмовые и другие виды малых боевых кораблей. Вместе с новыми Mark VI их количество практически удвоится, что ощутимо изменит баланс сил в Черном и Азовском морях.

Почему партнерство важно

Знаковым является то, что решение Госдепа США о возможности продажи украинской стороне новейших Mark VI было принято почти одновременно с обретением Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner). Кроме того, всего несколько дней назад США утвердили пакет военной помощи Украине на сумму $250 млн по линии Пентагона. А недавно на Украину прибыла первая партия купленных "Джавелинов" и другого американского оборудования.

Изменение законодательства Украины относительно закупки иностранного оружия начало работать на усиление возможностей украинской армии. И это важно, потому что создает дополнительный силовой потенциал.

В то же время дополнительную поддержку последовательно демонстрируют партнеры в Соединенных Штатах. И как утверждают влиятельные американские эксперты, независимо от того, сменится ли руководство Белого дома после выборов этого года, Украина и дальше будет иметь мощную помощь США в военной сфере, в том числе летальным оружием и средствами безопасности.

Для Украины это критически важно, особенно в период длительной российской агрессии, а также политической турбулентности внутри страны, где ситуация дополнительно раскачивается по гибридному сценарию Кремля. Это также важно с той точки зрения, что осознание приходит и в самой России, где исторически уважают противника только тогда, когда он начинает вести диалог с позиции силы.

Вашингтон посылает четкий сигнал: США придерживаются международных гарантий относительно защиты Украины, и это не только голословные заявления. Соединенные Штаты готовы помогать своему теперь уже близкому партнеру (в рамках НАТО) оборонять рубеж западной демократии, которая является основой современного западного мира. А значит, это отвечает интересам национальной безопасности США.

Ярослав Довгопол