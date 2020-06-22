Войти
РИА Новости

Годится не только для мусора. В Киеве увидели новые возможности "Нептуна"

255
0
0
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун".
Источник изображения: © Фото : Апарат Ради національної безпеки і оборони України

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Новая украинская противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" якобы способна "дотянуться" до целей вокруг Крыма. В этом уверен военный эксперт Михаил Жирохов, о чем он заявил в статье для украинского издания "Деловая столица".

Он также считает, что с помощью "Нептуна" Украина якобы может достать и российские корабли в районе Новороссийска с побережья Азовского моря.

В минувшую среду радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины испытало противокорабельную ракету "Нептун", которая вместо надземных целей смогла лишь уничтожить списанный корабль, находящийся в море.

Некоторые киевские эксперты при этом заявляли, что ракета якобы "способна бить вглубь территории России".

Однако Жирохов напомнил, что трудности с финансовым положением Украины, вероятно, помешают ей осуществить серийное производство "Нептуна".

Единственный в стране производитель твердого топлива для комплекса, Павлоградский химический завод, несколько месяцев назад практически прекратил свою работу, сообщают "ИноСМИ".

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Как пояснил в свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Россия располагает оружием, дальность которого более чем в два раза превосходит украинские ракеты, а "Нептун" де-факто представляет собой версию советских ракет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины не приняло партию новейших минометов "Барс-8ММК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
08.11.2016
Россия возобновляет поставки передового оружия Китаю (The Financial Times, Великобритания)
27.01.2015
Украина вооружилась транспортником Ан-70
22.04.2014
США отправляют на Черное море боевых дельфинов
21.10.2011
В тройку крупнейших экспортеров вооружений в страны Африки по периоду 2003-2010 гг. входят Германия, Швеция и Китай
22.04.2011
Бронежилет на миллиард
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:19
  • 10
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?