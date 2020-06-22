Годится не только для мусора. В Киеве увидели новые возможности "Нептуна"

МОСКВА, 21 июня/ Радио Sputnik. Новая украинская противокорабельная ракета Р-360 комплекса "Нептун" якобы способна "дотянуться" до целей вокруг Крыма. В этом уверен военный эксперт Михаил Жирохов, о чем он заявил в статье для украинского издания "Деловая столица".

Он также считает, что с помощью "Нептуна" Украина якобы может достать и российские корабли в районе Новороссийска с побережья Азовского моря.

В минувшую среду радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины испытало противокорабельную ракету "Нептун", которая вместо надземных целей смогла лишь уничтожить списанный корабль, находящийся в море.

Некоторые киевские эксперты при этом заявляли, что ракета якобы "способна бить вглубь территории России".

Однако Жирохов напомнил, что трудности с финансовым положением Украины, вероятно, помешают ей осуществить серийное производство "Нептуна".

Единственный в стране производитель твердого топлива для комплекса, Павлоградский химический завод, несколько месяцев назад практически прекратил свою работу, сообщают "ИноСМИ".

Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Как пояснил в свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, Россия располагает оружием, дальность которого более чем в два раза превосходит украинские ракеты, а "Нептун" де-факто представляет собой версию советских ракет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны Украины не приняло партию новейших минометов "Барс-8ММК".