"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"

В данном случае вопрос не в весе, а в габаритах. Пока не находил картинок с этим изд. во внутреннем отсеке F-35. Однако не уверен, что там все 24 шт. разместятся...

Правильно не уверены. :)An important feature of the new weapon is the maximization of the number of the bombs carried by the strike aircraft. A total of 28 GBU-53/B can be carried by the F-15E Strike Eagle using seven BRU-61/A suspension units, each carrying four bombs. Eight bombs along with two AIM-120 AMRAAM missiles can be carried in the weapons bay of the F-22 Raptor or the F-35 Lightning II (even the STOVL F-35B).[13] The F-35 will not be able to operate the bomb until the aircraft receives the Block 4 software package in 2022. The SDB II bomb rack originally did not fit inside the smaller F-35B weapons bay. A modification will be provided to coincide with the software package.[14] An F-35 can carry 24 total bombs, 8 internally and 16 externally.[15]