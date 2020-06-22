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РИА Новости

"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"

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Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12
Американский истребитель F-16C с авиабомбой B61-12.
Источник изображения: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen

МОСКВА. 21 июня/ Радио Sputnik. Американский истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил "умную" бомбу StormBreaker, сообщил журнал Forbes.

По данным издания, бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда") и, как отмечают журналисты, должна "изменить правила игры" в мировой системе безопасности.

Испытания начались в июне, а до конца текущего года планируется завершить оценку возможностей StormBreaker. Отмечается, что снаряд гораздо более эффективен, чем существующие интеллектуальные бомбы, благодаря усовершенствованному радиолокационному поиску миллиметровых волн в сочетании с инфракрасным датчиком. Он может поразить движущиеся транспортные средства, такие как танки, даже в плохую погоду, дым или полную темноту.

Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также F-15E Eagle. Позднее GBU-53/B также должна войти в оснащение истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.

Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон успешно опробовал лазерное оружие против беспилотника.

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GBU-39
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10 комментариев
№1
22.06.2020 11:32
Цитата, q
истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.
Надорвётся. При таком наружном обвесе он перестанет быть "невидимкой". Сколько там у него в бомболюке помещается? Штук шесть? Вот такое количество и будут таскать.
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№2
22.06.2020 11:47
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Надорвётся. При таком наружном обвесе он перестанет быть "невидимкой". Сколько там у него в бомболюке помещается? Штук шесть? Вот такое количество и будут таскать.
Бомба эта весом в 113 кг.
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№3
22.06.2020 11:56
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Бомба эта весом в 113 кг.
В данном случае вопрос не в весе, а в габаритах. Пока не находил картинок с этим изд. во внутреннем отсеке F-35. Однако не уверен, что там все 24 шт. разместятся...
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№4
22.06.2020 12:04
Цитата, q
But what makes it special is a new mode in which StormBreaker glides up to 45 miles to the target area, then finds and attacks targets without human assistance
Что делает эту бомбу специальной, это то что она может планировать к цели с расстояния в 70 км и выбирать цель автоматически.
Цитата, q
These were envisioned to be smarter than smart bombs, being able to scan the battlefield and find Russian tanks on their own. The technology was not mature enough for Assault Breaker, but 30 years on, a small number of aircraft dropping StormBreakers could wipe out battalion-sized tank units from outside the range of air defences.
Технология assaultBreaker должна была быть умнее умных бомб, они должны были сканировать поле боя и находить Русские танки. Технология не была развита достаточно для assaultBreaker, но через 30 лет, малое количество самолетов сбрасывающих StormBreaker, может уничтожать танковые соединения размером в батальон.
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№5
22.06.2020 13:48
Цитата, gvinpin сообщ. №4
Технология assaultBreaker должна была быть умнее умных бомб, они должны были сканировать поле боя и находить Русские танки. Технология не была развита достаточно для assaultBreaker, но через 30 лет, малое количество самолетов сбрасывающих StormBreaker, может уничтожать танковые соединения размером в батальон.
)
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№6
22.06.2020 16:21
Цитата, gvinpin сообщ. №4
она может планировать к цели с расстояния в 70 км и выбирать цель автоматически.

Только для этого надо будет взлететь повыше и разогнаться прям по направлению к  цели. Дистанция в 70км это уже практически в гости к Бук-М3 и уже летит подача от С-300В4. Т.е. без предварительной СЕАД\ДЕАД это применять можно только только по бармалеям.

Цитата, gvinpin сообщ. №4
Технология assaultBreaker должна была быть умнее умных бомб, они должны были сканировать поле боя и находить Русские танки. Технология не была развита достаточно для assaultBreaker, но через 30 лет, малое количество самолетов сбрасывающих StormBreaker, может уничтожать танковые соединения размером в батальон.

До чего дошел прогресс. Раньше для поиска целей на земле городили БРЛС с АФАР Х диапазона, к ним приделывали самолет ,который выдает киловаттами электро от двух двигателей и еще и компьютер приличный вставляли.

Как же хорошо что эту задачку научилась решать миллиметровая перделка, работающая от батареек, с Хер на Хер углами обзорами  своего локатора.

Самим не смешно? Оно может это делать если ее ткнуть в квадрат где танки точно есть.  Может максимум выполнять до-поиск цели при достаточно точных начальных координатах, потому что силенок отыграть лес и маскировку может тупо не хватить - мощщей то нет, ни электрических, ни вычислительных.


Третий день на одном форуме задаю пендосам вопросы - где тут гейм ченджер то?   Чушь какую-то несут.
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№7
22.06.2020 17:02
Цитата, mikhalich сообщ. №6
где тут гейм ченджер то?  
Вы наверно про маркетинг не слыхали. 70 км это действительно ерунда.
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№8
22.06.2020 17:54
Насчет "умной бомбы" и "самостоятельного обнаружения целей".
Это можно сделать - при условии, что противник не противник, а "партнер" в этой игре. Если противник не "партнер", а враг - то обмануть такие "умные бомбы" - причем "дешево и сердито" - ему не составит особого труда.

Диванные эксперты "воюют" не против врага, причем не обязательно тупого, а против "целей на полигоне". Это касается всего - и ПВО, и танков, и ракет, и кораблей, и ...

И вообще, тема поиска и селекции целей, а также средствия противодействия этому - это очень специальная и сложная область. Поэтому неотразимо действует на "рядового обывателя", поражая его воображение и вгоняя в трепет. :) Главное - поддерживать "напряжение", выставляя все новые и новые "вундервафли". Чтобы лох опомниться от дурмана не успевал. :)

На самом деле, это хорошее экспортное оружие для врагов стран, которые только и способны, что покупать те же танки на "мировом рынке". Я не об Индии - Индия как раз сможет защитить свои танки от таких "умных бомб". А вот Ближний Восток...

Правда, эти "умные бомбы" - прекрасная "новая рыночная ниша" для производителей танков на экспорт. :) Надо добавлять средства противодействия, а также современные "ложные цели". :) Ложную цель по определению сделать проще и дешевле, чем систему селекции реальных целей среди ложных - это общий принцип, безотносительно вида оружия.
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№9
22.06.2020 18:19
Цитата, gvinpin сообщ. №4
But what makes it special is a new mode in which StormBreaker glides up to 45 miles to the target area, then finds and attacks targets without human assistance
Что делает эту бомбу специальной, это то что она может планировать к цели с расстояния в 70 км и выбирать цель автоматически.

Перевод искажает смысл, и сильно.
Особенностью этой бомбы является новый режим боевого применения, в котором StormBreaker планирует - до области нахождения целей - на расстояние 70 км, а затем находит и атакует цели автоматически.

В чем разница. Бомба отправляется в путешествие без предварительного наведения, в некоторую "область". Есть там цели, нет там целей, "правильные" ли они - неизвестно.
Далее. Планирующие бомбы такой дальности запускаются с приличной высоты - несколько километров, как минимум - иначе не долетят. Т.е. носитель входит - глубоко - в зону войсковой ПВО. Далее. Поиск в таких условиях целей самостоятельно - задача очень нетривиальная (если, конечно, не атаковать тупо первую попавшуюся "цель", не разбираясь, что это). И так далее.
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№10
22.06.2020 22:19
Цитата, ash сообщ. №3
В данном случае вопрос не в весе, а в габаритах. Пока не находил картинок с этим изд. во внутреннем отсеке F-35. Однако не уверен, что там все 24 шт. разместятся...

Правильно не уверены. :)

https://en.wikipedia.org/wiki/GBU-53/B_StormBreaker

An important feature of the new weapon is the maximization of the number of the bombs carried by the strike aircraft. A total of 28 GBU-53/B can be carried by the F-15E Strike Eagle using seven BRU-61/A suspension units, each carrying four bombs. Eight bombs along with two AIM-120 AMRAAM missiles can be carried in the weapons bay of the F-22 Raptor or the F-35 Lightning II (even the STOVL F-35B).[13] The F-35 will not be able to operate the bomb until the aircraft receives the Block 4 software package in 2022. The SDB II bomb rack originally did not fit inside the smaller F-35B weapons bay. A modification will be provided to coincide with the software package.[14] An F-35 can carry 24 total bombs, 8 internally and 16 externally.[15]
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