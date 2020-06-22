"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"

МОСКВА. 21 июня/ Радио Sputnik. Американский истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил "умную" бомбу StormBreaker, сообщил журнал Forbes.

По данным издания, бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда") и, как отмечают журналисты, должна "изменить правила игры" в мировой системе безопасности.

Испытания начались в июне, а до конца текущего года планируется завершить оценку возможностей StormBreaker. Отмечается, что снаряд гораздо более эффективен, чем существующие интеллектуальные бомбы, благодаря усовершенствованному радиолокационному поиску миллиметровых волн в сочетании с инфракрасным датчиком. Он может поразить движущиеся транспортные средства, такие как танки, даже в плохую погоду, дым или полную темноту.

Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также F-15E Eagle. Позднее GBU-53/B также должна войти в оснащение истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.

Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Пентагон успешно опробовал лазерное оружие против беспилотника.