На Тайване заявили об обнаружении средствами ПВО «стелс»-истребителя J-20 ВВС Китая

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Стало известно о том, что истребитель ВВС Китая вошёл в зону ответственности противовоздушной обороны Тайваня. Как сообщают тайваньские СМИ, это второе появление самолётов ВВС НОАК за последние 4 дня. Примечательным является тот факт, что китайский истребитель появился в районе западного побережья острова Тайвань в тот момент, когда там осуществлял воздушную разведку самолёт P-8A Poseidon ВМС США.

В сообщениях китайских информационных источников утверждается, что Китай впервые за долгое время отправил в зону ответственности ПВО Тайваня свой истребитель пятого поколения J-20. В этой связи подчёркивается следующее: расчёты средств противовоздушной обороны Тайваня обнаружили и идентифицировали истребитель китайских ВВС, несмотря на то, что в самом Китае он определяется как «стелс».

В Китае информацию о том, что направляли к воздушным границам Тайваня истребитель пятого поколения J-20, на данный момент не комментируют. При этом в тайваньских СМИ отмечается, что активность боевой китайской авиации над Тайваньским проливом с 9 июня существенно выросла. Так, с указанного дня до настоящего момента Китай направлял к тайваньским воздушным границам разные свои истребители, включая Су-30 и J-10.

Если тайваньская информация соответствует действительности, то получается, что J-20 не является невидимкой для расчётов ПВО острова.

Здесь стоит вспомнить о таком факте, как обнаружение самолётов J-20 ВВС Китая истребителями Су-30МКИ ВВС Индии. Произошло это несколько месяцев назад в районе индийско-китайской границы. Справедливости ради, нужно отметить, что информация об обнаружении J-20 тогда появилась первоначально именно в индийских СМИ. После этого в тех же средствах массовой информации Индии неоднократно заявлялось о проблемах китайских J-20 с радиолокационной малозаметностью.