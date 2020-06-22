Войти
Военное обозрение

На Тайване заявили об обнаружении средствами ПВО «стелс»-истребителя J-20 ВВС Китая

640
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что истребитель ВВС Китая вошёл в зону ответственности противовоздушной обороны Тайваня. Как сообщают тайваньские СМИ, это второе появление самолётов ВВС НОАК за последние 4 дня. Примечательным является тот факт, что китайский истребитель появился в районе западного побережья острова Тайвань в тот момент, когда там осуществлял воздушную разведку самолёт P-8A Poseidon ВМС США.

В сообщениях китайских информационных источников утверждается, что Китай впервые за долгое время отправил в зону ответственности ПВО Тайваня свой истребитель пятого поколения J-20. В этой связи подчёркивается следующее: расчёты средств противовоздушной обороны Тайваня обнаружили и идентифицировали истребитель китайских ВВС, несмотря на то, что в самом Китае он определяется как «стелс».

В Китае информацию о том, что направляли к воздушным границам Тайваня истребитель пятого поколения J-20, на данный момент не комментируют. При этом в тайваньских СМИ отмечается, что активность боевой китайской авиации над Тайваньским проливом с 9 июня существенно выросла. Так, с указанного дня до настоящего момента Китай направлял к тайваньским воздушным границам разные свои истребители, включая Су-30 и J-10.

Если тайваньская информация соответствует действительности, то получается, что J-20 не является невидимкой для расчётов ПВО острова.

Здесь стоит вспомнить о таком факте, как обнаружение самолётов J-20 ВВС Китая истребителями Су-30МКИ ВВС Индии. Произошло это несколько месяцев назад в районе индийско-китайской границы. Справедливости ради, нужно отметить, что информация об обнаружении J-20 тогда появилась первоначально именно в индийских СМИ. После этого в тех же средствах массовой информации Индии неоднократно заявлялось о проблемах китайских J-20 с радиолокационной малозаметностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Тайвань
Продукция
J-10
J-20
P-8 Poseidon
Су-30
Су-30МК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
12.06.2019
Индия купила российский ЗРК для равновесия
06.05.2013
Лидеры прежние
01.06.2011
Партнерство или донорство?
28.01.2011
Дружба как прикрытие
04.10.2007
В период с 2001 по 2010 гг. в мире будет продано не менее 1989 многоцелевых истребителей на сумму, превышающую 76,4 млрд дол
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:19
  • 10
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?