Мобильность и мощь: NI оценил бронетехнику ВДВ России

Американский журнал The National Interest оценил новую бронетехнику ВДВ России.

The National Interest отреагировал на новость о том, что гвардейский десантно-штурмовой Черноморский полк имени Александра Невского получил 40 боевых машин воздушно-десантной пехоты БМД-4М и БТР-МДМ" Ракушка". Всего же к концу этого года ВДВ России получат более 400 единиц нового и модернизированного вооружения.

"О десантниках обычно думают как о легковооруженных ударных силах, которые прыгают вглубь вражеской территории только с тем, что они могут нести. Однако десантники российской армии сочетают мобильность с мощной бронетехникой", - отмечает автор Питер Сучу.

Бронетанковыми силами ВДВ стали давно. Парк техники, которую можно было сбрасывать с парашютом, создали еще в 1970-е годы. Некоторые из этих боевых машин применялись в Афганистане.

Обозреватель поясняет, что БМД-4М и БТР-МДМ обеспечивают десантникам мобильность и ударную мощь, когда они оказываются на земле. Боевая машина весом в 14 тонн, БМД-4М имеет экипаж из трех человек, включая водителя, стрелка и командира, и может перевозить до пяти дополнительных солдат. Она вооружена 100-миллитровой пушкой, которая также может служить пусковой установкой для противотанковых ракет "Аркан". В качестве дополнительного вооружения используется 30-миллимтровая пушка и 7,62-миллиметровый пулемет.

БТР-МДМ "Ракушка" вооружен двумя пулеметами. Он вмещает экипаж из двух человек и перевозит до 13 человек десанта, а также боеприпасы и другие грузы для подразделений воздушно-десантных войск и морской пехоты.

Упоминает автор и самоходку "Спрут-СДМ1", напоминающую легкий танк. Он подчеркивает, что эту бронетехнику можно десантировать с экипажем внутри. "В настоящее время вооруженные силы Соединенных Штатов не имеют сопоставимых бронированных машин, которые десантируются с помощью парашютов.

Последним американским бронетранспортером, спроектированным для высадки из самолета и развернутым непосредственно на поле боя, был Sheridan М551, который использовали во Вьетнаме. Однако у него были тонкая броня.

В завершение Питер Сучу делает небольшой экскурс в историю советских ВДВ. "В январе 1942 года около 10 000 десантников Красной Армии высадились в тылу врага при минусовых температурах. Это была крупнейшая советская воздушно-десантная операция Второй мировой войны и одна из самых смелых десантных миссий. И хотя все пошло не так, как планировалось, это десантирование вызвало хаос в рядах немцев. Сегодняшние российские десантники гораздо более подготовлены и вооружены", - заключает автор.

Олег Корякин