В России создаётся новая труба для имитации мощных атомных взрывов

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Начальник 12-го центрального научно-исследовательского института главного военного ведомства РФ Владимир Чипко рассказал о создании объекта для имитации атомных взрывов мощностью в несколько мегатонн.

Такое заявление Владимир Чипко сделал для программы «Военная приёмка», которая выходит на телеканале «Звезда».

По словам начальника 12-го ЦНИИ Минобороны РФ, речь идёт о специальной трубе совместного действия. Её планируют оснащать генераторами взрывными и пиротехническими. С помощью первых будет создаваться мощная ударная волна, с помощью вторых – световое излучение.

Особенностью новой испытательной трубы является именно расчёт на мощность атомного взрыва. Современные объекты такого рода рассчитаны на имитацию взрывов атомных боеголовок мощностью в несколько килотонн. Теперь же мощность вырастает фактически в тысячу раз.

Стали известны и некоторые данные новой испытательной трубы. Его длина – около 450 м при диаметре 12 м.

Трубы подобного рода позволяют оценить воздействие атомного взрыва определённой мощности на технику, живую силу, здания и сооружения. Анализ этих данных позволяет создавать надёжные системы защиты и регулировать саму концепцию безопасности.