Радарам не устоять

Американцы смогут уничтожать системы ПВО и связи противника с ещё большего расстояния. Вчера, 20 июня, портал upi.com сообщил о том, что ВМС США завершили критический анализ конструкции новой версии противорадиолокационных ракет AARGM.

Новая версия ракеты AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) построена на базе AARGM, но с несколькими существенными отличиями. Так, в AARGM-ER используется новый двигатель, обеспечивающий повышенную дальность поражения цели. Кроме того, в новой версии используется боевая часть увеличенной мощности.

Ракета AARGM-ER во внутреннем отсеке истребителя F-35 Источник изображения: flightglobal.com

Противорадиолокационные ракеты AARGM-ER предназначены для поражения систем ПВО, связи и средств радиоэлектронной борьбы. Контрольные испытания ракеты AARGM-ER проводились на истребителе F/A-18E/F Super Hornet. При этом она также войдёт в арсенал палубного самолёта радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и всей линейки истребителей F-35 Lightning II.