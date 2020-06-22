Египет угрожает военным вмешательством в ливийский конфликт

Оригинал взят у коллеги dambiev в Президент Египта посетил с инспекцией подразделения сухопутных войск и ВВС на границе с Ливией

Взятие силами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии городов Сирт и Эль-Джуфра станет "красной чертой", за которой последует военное вмешательство Египта в ливийский конфликт. Об этом заявил в субботу 20 июня 2020 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе инспекции вооруженных сил страны на военной базе Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией. Речь президента транслировалась по государственному телевидению.

По словам президента, Египет готов тренировать и вооружать ливийские племена против иностранного вмешательства, а также оказывать им военную помощь, если поступит такая просьба. "Если египетские войска начнут продвигаться вперед, то во главе их будут шейхи ливийских племен. Когда проблема завершится, египетские войска уйдут, потому что нам ничего не нужно",- подчеркнул президент.

Он также добавил, что "любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью". "Это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить конец кровопролитию среди ливийцев как на востоке, так и на западе, а также поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН",- заявил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Ранее в ходе смотра подразделений ВВС западного военного округа президент призвал вооруженные силы страны быть готовым выполнять любые боевые задачи. "Будьте готовы выполнить любую миссию в пределах наших границ или, если необходимо, за пределами наших границ",- подчеркнул он.