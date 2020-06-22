В день кинолога в МЧС показали, на что способны их собаки

Собачий нос нельзя заменить никаким суперсовременными приборами.Они способны обнаружить пострадавших под многометровыми завалами, в лесах, под снежными лавинами, могут спасать из воды, устанавливать наличие взрывчатых и отравляющих средств и многое другое.

Уникальные способности своих питомцев специалисты МЧС продемонстрировали на тренировке кинологов центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и добровольцев-кинологов общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".

Первый опыт работы с собаками начался более ста лет назад. Считается, что первыми научить собак помогать людям в поисках пропавших смогли именно в России, в царские времена. А сейчас собаки участвуют практически во всех крупных спасательных операциях, как на территории России, так и за рубежом.

- В кинологическом расчете важно подобрать и человека, и собаку. Между ними должна установиться связь, похожая на человеческие отношения, но только сложнее. Собака же не может с вами объясниться. У них тоже свой характер и темперамент, - такие слова сотрудника Управления пиротехнических и специальных кинологических работ Центра "Лидер" Александра Смирнова приводит на своем сайте пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Все собаки, работающие в "Лидере", а это порядка десяти, среди которых немецкие, бельгийские, европейские овчарки и лабрадоры, уникальные специалисты. Им доверяют помимо поиска людей еще и поиск взрывоопасных предметов. Сотрудники центра занимаются разминированием сельскохозяйственных площадей, разыскивают боеприпасы, оставшиеся еще со времен Великой Отечественной войны. В этом направлении служат более стрессоустойчивые собаки, а в их дрессировке есть определенные особенности. Животное должно осуществлять поиск крайне аккуратно и беззвучно.

А еще четвероногие питомцы вместе с их хозяевами совершают учебно-тренировочные прыжки с парашютом и спуски с вертолета, что позволяет совершенствовать элементы горной подготовки и тренировать доставку поисково-спасательных расчетов в труднодоступную местность.

Тимофей Борисов