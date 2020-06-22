«Сделай или умри»: США создают самолет для войны с Китаем

В США активизировалось создание палубных истребителей нового поколения

Конгресс США требует от своих ВМС конкретного плана по разработке перспективных палубных истребителей. Причем будущее американских авианосцев остается достаточно неясным. Главной причиной активизации работы в этом направлении остается досягаемость американских авианосных ударных групп китайскими ракетами.

После того, как стало очевидным, что основная боевая машина американской палубной авиации F/A-18 Super Hornet обладает недостаточным радиусом боевого применения, и в ходе гипотетических боевых действий с Китаем американские авианосные ударные группы рискуют оказаться в зоне досягаемости противокорабельных ракет КНР, усилия по реализации программы создания палубных истребителей следующего поколения в США значительно активизировались, пишет Defense News.

Как ранее писала «Газета.Ru», авианосцам ВМС США угрожают китайские баллистические противокорабельные ракеты типа DF-21D, называемые «убийцами авианосцев».

Основным элементом этого комплекса является специальное пятиосное шасси, на котором перевозится транспортно-пусковой контейнер с ракетой. Именно это шасси и позволяет перебрасывать ракеты в требуемый район, а также осуществлять запуск с минимального расстояния до цели. По разным оценкам, ракета DF-21D имеет длину 10-12 м и диаметр около 1,5 м. Стартовая масса оценивается в 14-16 т. Утверждается, что ракета DF-21D способна поражать надводные корабли на удалении от 100 до 1450 км.

В случае вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном это означает, что до уничтожения противокорабельных комплексов DF-21D авианосные ударные группы ВМС США не смогут без большого риска приблизиться к китайскому побережью менее чем на 1400-1500 км. А следовательно, палубная авиация ВМС не сможет применить авиационные средства поражения по береговым объектам противника.

Поскольку вопросы об уязвимости авианосцев и радиусе действия палубной авиации продолжают циркулировать в американском экспертном сообществе, конгресс США выделил средства на финансирование исследовательских усилий ВМС по созданию истребителя следующего поколения для замены F/A-18 Super Hornet с относительно небольшим радиусом действия.

Усилия по разработке системы или семейства систем для замены F/A-18 Super Hornet с коротким радиусом действия - это попытка типа «сделай или умри», которая определит, останутся ли американские авианосцы актуальными в XXI веке или же они пойдут по пути колесницы и боевого слона, пишет Defense News.

Комитет сената США по вооруженным силам, согласно закону о национальной обороне, предписывает ВМС разработать конкретный план по созданию палубных истребителей следующего поколения.

Вместе с тем обстановка складывается довольно противоречивая. Это происходит всего спустя несколько месяцев после того, как в конгрессе сократили эту программу с запрошенных $20,7 млн до $7,1 млн.

Для сравнения, ВВС США запросили $1 млрд для финансирования авиационной программы доминирования следующего поколения, но в конечном счете увидели относительно незначительное сокращение этой суммы на 10%, которое было названо «секретной корректировкой».

Комитет сената США по вооруженным силам требует, чтобы ВМС сформулировали стратегию закупок истребительной авиации и определились с типовым составом авиационного крыла авианосца и ударных истребительных эскадрилий для лучшей подготовки к потенциальным конфликтам, предусмотренных Стратегией национальной обороны США. Это следует из резюме, ранее опубликованного на сайте комитета.

Как известно, ВМС США обнулили запланированную покупку, по крайней мере, 36 палубных F/A-18 Super Hornet в период с 2022 по 2024 финансовый годы. Этот шаг должен сэкономить $4,5 млрд, которые планируется перенаправить на истребительную программу шестого поколения, известную как Next Generation Air Dominance или F/A-XX.

Военно-морские силы США пытались решить проблему недостаточного боевого радиуса действия палубной авиации с помощью принятия на вооружение беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray («Скат»), но эта программа, по оценке специалистов, может столкнуться с существенными задержками.

Как ранее писала «Газета.Ru», первые поставки дронов-танкеров, призванных увеличить радиус боевого применения основных палубных самолетов ВМС США, ожидаются в 2021 году. На проект запланированы расходы около $2,16 млрд. Однако вполне возможно, что эти сроки будут существенно сдвинуты «вправо».

Но что конкретно будет представлять собой F/A-XX, пока больше находится в области предположений, гипотез и в лучшем случае - рисунков. В июне прошлого года ВМС США завершили анализ альтернатив, и представитель помощника министра военно-морских сил по исследованиям, разработкам и закупкам вооружения и военной техники заявил в начале этого месяца, что программа находится на этапе разработки концепции.

Но некоторые эксперты в США считают, что, учитывая бюджетные ограничения ВМС в обозримом будущем, F/A-XX должен быть производным от нынешнего самолета.

Старший научный сотрудник Института Хадсона и офицер подводной лодки в отставке Брайан Кларк заявил в комитете по вооруженным силам палаты представителей, что было бы целесообразно продолжать покупать F/A-18, чтобы поддерживать «горячую линию» для потенциального F/A-XX.

«Я думаю, что F/A-XX, вероятно, должен быть производным от существующего самолета, а не какой-то совершенно новой конструкцией с чистого листа, учитывая финансовые ограничения, в рамках которых мы находимся, - сказал Кларк. - Таким образом, поддержание производственных линий для обоих наших действующих ударных истребителей является хорошей идеей, позволяющей обоим машинам стать вариантом для будущего F/A-XX».

В 2019 году заместитель министра обороны США Боб Уорк заявил, что следующий истребитель действительно должен стать беспилотным, и что этот путь поможет сэкономить немного денег.

«Внимание должно быть сосредоточено на F/A-XX. Если вы действительно хотите большой радиус боевого применения подобной машины, это должна быть платформа, с которой осуществляется применение дальнобойных средств поражения», - сказал Уорк.

«Поскольку военно-морские силы закупают F-35C, Корпус морской пехоты покупает F-35B, и в то же время ВМС пока еще приобретают Block III Super Hornet, то вы не можете позволить себе реализацию двух или трех программ одновременно. Итак, F/A-XX - это то, на чем вам нужно сосредоточиться. И если анализ показывает, что вам нужен большой радиус боевого применения палубного истребителя, то это однозначно указывает на беспилотный вариант боевой машины», - добавил он.

Но военно-морская авиация «показала очень слабый аппетит» для принятия на вооружение беспилотного истребителя большой дальности,

хотя, по словам бывшего начальника военно-морских операций в отставке адмирала Гарри Рогхеда, который выступал в комитете по вооруженным силам палаты представителей вместе с Брайаном Кларком, военно-морские силы США, в целом, «охвачены беспилотными технологиями».

«В 2012 году мы осуществили взлет беспилотного летательного аппарата с авианосца», - сказал Рогхед.

«В 2012-м. И с тех пор этого не произошло ни разу. Восемь лет, на мой взгляд, бездействия в попытках продвинуть эту новую технологию не агрессивны ни при каких условиях», - добавил адмирал.

«Реализации программы Next Generation Air Dominance или F/A-XX может привести к революционным изменениям в сфере боевого применения истребителей. По предварительным данным, главной особенностью F/A-XX будет являться инновационная система вооружения смешанного типа под управлением искусственного интеллекта», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как сказал собеседник издания,

тактико-технические требования к истребителю США шестого поколения выглядят временами просто фантастическими.

Считается, что эта машина должна обладать скоростью 5 Мах (приблизительно 5600 км/ч), и самолет должен находиться в воздухе до 50 часов в беспилотной версии, и совмещать в себе функции ударного истребителя и разведчика. По заявленным данным, истребитель F/A-XX должен существенно превосходить любые существующие типы ударных самолетов.

Как известно, корпорация Boeing уже несколько лет разрабатывает прототип истребителя шестого поколения F/A-XX. Внешне он будет напоминать стратегический бомбардировщик В-2 Spirit, то есть выполнен по схеме «летающее крыло». Это разновидность аэродинамической схемы планера самолета типа «бесхвостка» с редуцированным фюзеляжем, роль которого играет крыло, несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. Самолеты будут создаваться в пилотируемом и непилотируемом вариантах.

Михаил Ходаренок