Германия вооружится нидерландскими фрегатами

Германия определилась с новыми фрегатами. Вчера, 20 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что нидерландская компания Damen официально объявила о победе в немецком тендере MKS-180.

В рамках проекта MKS-180 для немецкого флота планируется построить шесть новых многоцелевых боевых кораблей. Перспективные фрегаты будут иметь длину 155 м, а их водоизмещение составит порядка 9000 т. Строительство кораблей будет вестись в Германии на предприятиях Blohm+Voss, Thales и других.

Рендер фрегата проекта MKS-180 Источник изображения: navyrecognition.com

Контракт подписан на четыре корабля, стоимость которых оценивается в €4,6 млрд. Вместе с опционом на два дополнительных фрегата общая стоимость контракта составит порядка €6 млрд. Поставка первых четырёх кораблей запланирована на период с 2027 по 2031 год.

Фрегаты MKS 180 будут вооружены системами ПВО и противокорабельными ракетами большой дальности. 127-мм орудие сможет вести огонь боеприпасами дальнего радиуса действия. Кроме того, корабли получат автоматические пушки малого калибра и другое вооружение.