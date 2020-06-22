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ТАСС

Институт Минобороны строит трубу для моделирования атомных взрывов мегатонного класса

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12-й центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России
12-й центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Источник изображения: altav.ru

Ее внутренний диаметр составит 12 м, а длина - 450 м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. 12-й центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России строит трубу, генераторы в которой смогут имитировать атомный взрыв мегатонного класса для испытаний военной техники. Об этом сообщил начальник института Владимир Чипко.

"Эта труба будет особенная. Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет", - сказал Чипко в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как уточнил автор программы Алексей Егоров, использующаяся сейчас труба может имитировать взрывы атомных бомб мощностью несколько килотонн. "В новой трубе мощь испытаний вырастет на три порядка - до мегатонного класса", - подчеркнул он.

Внутренний диаметр строящейся трубы составит 12 м, а длина - 450 м. Чипко пояснил, что такие размеры позволят проводить испытания танков на ударную волну и световое излучение внутри трубы.

В задачи 12-го ЦНИИ Минобороны входят исследование явлений поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, военную технику, сооружения и людей, а также разработка рекомендаций для войск по защите личного состава и техники от поражения ядерным оружием. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение организации защиты России от атомного нападения.

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Ядерный щит
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