«Ударим по Новороссийску»: Украина верит в силу «Нептуна»

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Украина сообщила о проведении успешных испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», теперь - по словам украинских экспертов - Киев сможет диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях.

Пуски прошли на государственном полигоне «Алибей» в Одесской области. Выступавшие в качестве целей лихтеры были поражены с расстояния 80 км. Это стало поводом для Украины говорить о ее способности вести гораздо более агрессивную политику в Черноморском регионе.

«Например, для начала можно было бы вернуть в повестку дня вопрос о восстановлении Украиной контроля над захваченными в 2014 году россиянами Одесским и Голицынским газовыми месторождениями в Черном море», - спрогнозировали эксперты.

В целом, аналитики уверены: «Нептун» может не только противостоять Каспийской флотилии РФ, но и атаковать российские военные корабли в портах Крыма и Новороссийска.

У Киева нет атомной бомбы, которой можно было бы ударить по России, поэтому Украина будет заниматься «реинтеграцией» Донбасса и Крыма информационными способами, заявил в марте нынешнего года депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.

В ответ на это член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков также поблагодарил участников договора от 1994 года, лишивших Киев ядерного оружия.

«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия.

Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», - указал сенатор.

Ранее сообщалось, что США передали ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет даже доставить их на Украину, а не то что проводить какие-либо учения или боевые действия.

В этой связи экс-командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинским властям нужно быть реалистами - «москитный флот» из артиллерийских катеров совершенно бесполезен.

«Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха», - отметил бывший главком.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял - с 2014 года его «наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты».

«Пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием», - подчеркнул украинский военачальник.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил, что группировка российских войск в Крыму постоянно укрепляется. Дислоцированные на полуострове войска «не оставят врагу ни единого шанса» в случае атаки, пообещал генерал.

В начале нынешнего года тогдашний командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко в ходе выступления на форуме Age of Crimea заявил, что за последние шесть лет Россия существенно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав [Черноморского флота]. Вместо 29 кораблей - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп сегодня ракетами «Калибр» составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент - комплексы «Бастион» и «Бал», - то он составляет примерно 120 ракет», - констатировал Воронченко.

По его словам, в регионе находятся семь российских подводных лодок, шесть из которых - «современные и очень эффективные».

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», - обратил внимание военный.

На фоне таких заявлений министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «даже не хочет думать» о возможности российско-украинской войны.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать», - пояснил глава Минобороны РФ.

Рафаэль Фахрутдинов