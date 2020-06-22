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И в огне не горит и тротил выдерживает

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Источник изображения: vpk-news.ru

БТР-82А продолжают нести службу на территории Сирийской Арабской Республики. Эти бронетранспортеры активно используются в российской военной полиции.

Недавно одно из подразделений было задействовано для выполнения миротворческих задач. Во время патрулирования сработало заложенное террористами на обочине дороги взрывное устройство. Как сообщили в ООО «ВПК», предполагается, что его мощность составляла около пятидесяти кг в тротиловом эквиваленте. После мощного взрыва бронемашине был нанесен незначительный ущерб, а находящиеся внутри бойцы не пострадали.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все военнослужащие и техника вернулись к месту дислокации.

В настоящее время отечественные конструкторы продолжают усовершенствовать защиту своих бронемашин. Так, на модернизированном БТР-82АТ установлены дополнительные отражающие экраны из броневой стали, защищающие от пуль крупнокалиберных пулеметов, и специальные противокумулятивные решетки, снижающие эффективность выстрелов ручных и станковых гранатометов, пишет РГ.

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Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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