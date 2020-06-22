Российская армия готова к борьбе с гипероружием

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой отечественных комплексов защиты от гиперзвукового оружия.

Россия располагает системами обнаружения (например, радиолокационная станция «Противник-ГЕ») и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых целей.

Кроме того, указано в публикации, на вооружение российских войск вскоре поступят гиперзвуковые управляемые зенитные ракеты и система предупреждения о ракетном нападении «Купол». С учётом того, что наши условные противники создают комплексы с планирующими гиперзвуковыми боеголовками, летящими к целям на скоростях от 5 до 8 чисел Маха, нынешние российские комплексы ПВО и ПРО способны их сбивать, отмечает «Звезда».