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Российская армия готова к борьбе с гипероружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой отечественных комплексов защиты от гиперзвукового оружия.

Россия располагает системами обнаружения (например, радиолокационная станция «Противник-ГЕ») и сопровождения маневрирующих гиперзвуковых целей.

Кроме того, указано в публикации, на вооружение российских войск вскоре поступят гиперзвуковые управляемые зенитные ракеты и система предупреждения о ракетном нападении «Купол». С учётом того, что наши условные противники создают комплексы с планирующими гиперзвуковыми боеголовками, летящими к целям на скоростях от 5 до 8 чисел Маха, нынешние российские комплексы ПВО и ПРО способны их сбивать, отмечает «Звезда».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-235
Противник-ГЕ
С-500
Проекты
ГЗЛА
СПРН
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