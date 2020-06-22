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РИА Новости

Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли

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Обойма
Обойма.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комплексную программу развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему планируется утвердить до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Альберт Баков.

"Работа была инициирована на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Ивановича Борисова в декабре 2018 года. 1 ноября 2019 года проект программы был направлен на согласование профильным федеральным органами исполнительной власти: ФСБ, Росгвардии, МВД, Минпромторгу, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минфину, ФСВТС", - сказал Баков.

Он добавил, что сейчас собраны комментарии и предложения по данному документу от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. "До конца года эта стратегия отрасли должна быть доработана и утверждена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, итоговый документ будет разделен на несколько частей. "Они связаны с развитием производственной базы, научно-техническим и развитием отрасли, в том числе по созданию боевой экипировки будущего, предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, созданию сети стрелковых объектов, другими предложениями по развитию гражданского сегмента", - уточнил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ.

О предстоящей реформе стрелково-патронной отрасли России в интервью РИА Новости в 2018 году сообщал занимавший тогда должность индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. По его словам, эта работа организована на базе ЦНИИТОЧМАШ. С учетом санкционного давления, стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, так как часть продукции покупали США или страны-сателлиты, отметил тогда собеседник агентства.

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Талисман
Компании
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
Росгвардия
ФСВТС РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
22.06.2020 12:12
Опять ничего конкретного по новым патронам.
Цитата, q
сейчас собраны комментарии и предложения по данному документу от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
Взгляды профильного 3-го ЦНИИ ранее просачивались в СМИ: "Позаниматься калибром 7,62-мм, ведь ещё М.Т. Калашников говорил..."
Специалисты 3-го ЦНИИ безграмотны. Говорю это на основании анализа их "заключений", которые стыдно даже критиковать в открытых СМИ, настолько убоги их доводы.
И персонально начальнику профильного отдела 3-го ЦНИИ:
Прекратите вводить руководство в заблуждение о недостаточной живучести ствола при стрельбе патроном с начальной скоростью более 1000м/с. Реальные специалисты, кто занимается этим, в открытых СМИ уже пишут:
"Скорость пули нового высокоточного патрона 6-мм калибра 1080м/с. Ресурс  ствола доведен до 10-12тыс выстрелов." - "Климовский оружейник", №7 октябрь 2019, стр.8.
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