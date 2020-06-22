Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комплексную программу развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему планируется утвердить до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Альберт Баков.

"Работа была инициирована на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Ивановича Борисова в декабре 2018 года. 1 ноября 2019 года проект программы был направлен на согласование профильным федеральным органами исполнительной власти: ФСБ, Росгвардии, МВД, Минпромторгу, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минфину, ФСВТС", - сказал Баков.

Он добавил, что сейчас собраны комментарии и предложения по данному документу от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. "До конца года эта стратегия отрасли должна быть доработана и утверждена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, итоговый документ будет разделен на несколько частей. "Они связаны с развитием производственной базы, научно-техническим и развитием отрасли, в том числе по созданию боевой экипировки будущего, предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, созданию сети стрелковых объектов, другими предложениями по развитию гражданского сегмента", - уточнил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ.

О предстоящей реформе стрелково-патронной отрасли России в интервью РИА Новости в 2018 году сообщал занимавший тогда должность индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. По его словам, эта работа организована на базе ЦНИИТОЧМАШ. С учетом санкционного давления, стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, так как часть продукции покупали США или страны-сателлиты, отметил тогда собеседник агентства.