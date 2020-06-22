МИД опроверг обвинения США в создании "стратегических угроз в космосе"

МОСКВА, 19 июня/ Радио Sputnik. В МИД РФ прокомментировали представленную США стратегию обороны в космосе, в ведомстве подчеркнули, что Штаты бездоказательно обвинили Россию и Китай в создании "величайших стратегических угроз" в космической сфере.

В российском диипведомстве заявили, что Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других.

"Американские коллеги заявляют о российской и китайской "величайших стратегических угрозах" в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств", – сказали в российском МИД.

Также США, по словам представителей ведомства, пытаются передернуть факты в отношении России и Китая.

"Не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" (от английского weapons – вооружение – ред.) космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года... Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет", – отметили в МИД, содержание ответа приводит РИА Новости.

При этом Россия подтверждает готовность вести с США диалог по проблемам и взаимным озабоченностям в вопросах космической деятельности.

"Видим возможность для снятия взаимных озабоченностей в рамках полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, договоренность об организации которого была достигнута ещё 16 января. Подтверждаем готовность к обсуждению всей проблематики космической деятельности с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон", – указано в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и опасными витками гонки вооружений.

В российском дипведомстве подчеркнули, что космическая стратегия США подтверждает агрессивную направленность курса страны. Представители МИД РФ обратили внимание на опубликованную Минобороны США аннотацию открытой версии "Оборонной космической стратегии". В ней были определены приоритетные задачи для военного ведомства в отношении космоса на ближайшие десять лет, а также намечены пути их реализации.

"Четко обозначена конечная цель – обеспечение "американского военного превосходства в космосе". В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала. Космическое пространство рассматривается американской стороной как арена для ведения боевых действий (это подается как свершившийся факт). Подчеркивается, что использование космоса со стороны США, их союзников и партнеров должно быть подкреплено военной силой. Причем не только в оборонительных целях для сдерживания, но и для "нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства", – подчеркнули в МИД.

В контексте выполнения вышеперечисленных задач предусматривается совершенствование Космических сил США, планирование широкого спектра космических операций на случай конфликта, обновление правил применения силы, разработка перспективных систем военного назначения, подготовка квалифицированного личного состава, сказали в ведомстве.

В сообщении добавляется, что большое внимание в документе уделяется взаимодействию США с союзниками и партнерами в космической области. Но при этом для них Вашингтоном отводится лишь вспомогательная роль в реализации его военных космических планов – "финансового, технического или кадрового содействия", отметили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что можно увидеть из космоса.