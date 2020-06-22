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РИА Новости

Ударные беспилотники США у границ России. MQ-9 Reaper разместят в Эстонии

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Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС
Разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper британских ВВС.
Источник изображения: Royal Air Force / Sergeant Ross Tilly

Американские разведывательно-ударные дроны перебираются из Польши в Эстонию, на авиабазу Эмари.

Когда-то, но не так уж и давно, один из руководителей вооруженных сил Эстонии в порыве поэтического вдохновения писал, что самолеты НАТО принесли в его страну "звук свободы". Почему свобода у бравого вояки ассоциируется с ревом двигателя военного самолета – тема для заинтересованного внимания специалистов соответствующей квалификации. Мы же таким вопросом задаваться не станем, приняв этот факт, как одно из составляющих, соответствующего анамнеза. Стоит обратить внимание, что в политическом классе прибалтийской страны мгновенно просыпается радость, как только где-то слышится: "США, НАТО, ВВС, танки!" или что-то в этом роде. Слова эти звучат подобно волшебному заклинанию или дудочке чародея – подчиняясь им, весь правящий класс Эстонии начинает совершать ритмичные движения и восторженно подпевать в такт этому ритуальному танцу: "США, НАТО, ВВС, танки!"

Буквально на днях появился новый повод для коллективного камлания – командованием ВВС США было принято решение о том, что отныне ударные беспилотники MQ-9 Reaper будут базироваться в Эстонии. Для этого их переведут сюда вместе с персоналом и вспомогательным оборудованием из Польши. MQ-9 Reaper – многоцелевой беспилотный летательный аппарат с дистанционным управлением – используется для уничтожения целей и сбора разведывательных данных. Не успела появиться эта новость, как командующий ВВС Эстонии Рауно Сирк заявил: "Мы рады приветствовать наших союзников в Эмари. Дроны – это горячая тема в современном мире, и внедрение их в авиационную культуру закладывает новый фундамент".

Авиабаза в Эмари давно превращена в постоянно действующий тренировочный центр ВВС США. Для ее развития и обслуживания из американского бюджета ежегодно выделяются миллионы долларов. Все это происходит на основании так называемого "Соглашения об инвестициях" между США и Эстонской республикой. Согласно этой договоренности американские военные могут строить и улучшать военные объекты для проживания персонала, обучения, обслуживания техники, формирования и развертывания подразделений и других мероприятий.

Число этих объектов весьма велико и не ограничивается лишь одной авиабазой, сюда включен и центральный полигон, и военный городок в Тапа. Список объектов в дальнейшем может быть расширен. Все зависит только лишь от желания и потребностей американцев. Хочется обратить внимание на последние слова предыдущей фразы "от желания и потребностей американцев". О простом народе Эстонии тут никто не вспоминает, его желания и потребности никому не интересны.

Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония

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Страны
Польша
Россия
США
Эстония
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
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