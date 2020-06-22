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РИА Новости

Приведено отработанное США направление для "удара по России"

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Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии
Американский военнослужащий производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений Cold Response 2020 в Норвегии.
Источник изображения: © U.S. Marine Corps / Sgt. Devin Andrews

МОСКВА, 20 июня/ Радио Sputnik. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, через какую территорию США отрабатывают военный удар по России.

По его словам, наиболее короткое расстояние между двумя странами пролегает через Северный полюс.

"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс", — сказал Шурыгин в беседе с газетой "Известия".

По его словам, это кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири. Эксперт отметил, что СССР довольно плотно располагал свои силы ПВО в этом районе, пробиться из Европы на тот же Урал было практически невозможно. Позднее Советский Союз перекрыл системами ПВО арктическое направление.

Шурыгин отметил, что после этого США пришлось перейти на крылатые ракеты, которые необходимо выпустить со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны, сказал он.

"Этот элемент отрабатывается и сейчас", – добавил эксперт.

Ранее радио Sputnik сообщило, что военный эксперт об "арктических" тревогах США.

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Страны
Россия
США
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Арктика
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