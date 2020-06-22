Войти
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем защищена Россия от удара США через Северный полюс

547
0
0
Атомный ледокол
Атомный ледокол.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия надежно защищена современными комплексами противовоздушной обороны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс, но группировку сил и средств надо усиливать из-за возросшей активности стран НАТО в Арктике, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике, сообщил газете "Известия", что США отрабатывают нанесение ударов по России именно по кратчайшему расстоянию между странами через Северный полюс.

"В этой связи Россия предпринимает меры, особенно в последние годы, по усилению группировки сил и средств противовоздушной обороны Северного флота", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, на Северном флоте сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными комплексами С-300, которые развернуты на Новой Земле, в Тикси и других приарктических территориях.

Как отметил эксперт, Северный флот в последние годы активно получает на вооружение зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2ДТ", основная группировка которых развернута на Кольском полуострове. Он добавил, что в конце 2019-го был заключен контракт на сумму 100 миллиардов рублей до 2027 года с приоритетной поставкой комплексов "Тор" в Арктический регион.

Также на арктических рубежах России находятся новые радиолокационные станции, к примеру "Небо-М", способные за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание.

"С арктического направления мы защищены, но группировку сил и средств надо усиливать, потому что мы наблюдаем особую активность стран НАТО в этом регионе", — сказал Коротченко.

По его словам, российские планы по освоению Арктики и Северного морского пути вызывают резкое неприятие Вашингтона, поэтому схемы воздушной войны с Россией будут совершенствоваться, и нам, следовательно, необходимо улучшать защиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Tор-М2
Небо РЛК
С-300
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Арктика
СФ
Тор ЗРК
Похожие новости
22.06.2020
Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс
06.04.2020
Крепкая Балтика: почему походы российских кораблей пугают англичан
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
16.03.2016
Оснащение вдогонку
28.12.2015
10 главных событий 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:19
  • 10
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?