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Интерфакс-АВН

Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию

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ВС Египта
ВС Египта.
Источник изображения: gypttoday.com

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Египет может осуществить вторжение в Ливию на законных основаниях, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, призвав армию быть готовым к действиям за рубежом, сообщают СМИ.

"Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность", - цитируют СМИ заявление президента, выступившего перед собравшимися после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.

Перед выступлением он пообщался с военнослужащими авиабазы, заявив: "Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ - или, если это необходимо, за пределами наших границ".

В ходе речи после посещения базы ас-Сиси сказал, что Египет имеет право защищаться после получения "прямых угроз" от "террористических ополченцев и наемников", поддерживаемых в Ливии иностранными государствами.

Он пояснил, что, основными целями любого вмешательства будут защита 1,2 тыс. километров западной границы Египта, содействие достижению прекращения огня и восстановление стабильности и мира в Ливии.

Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет.

Предложение поддержали Россия, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты, но этот план отвергла Турция.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

В последнее время силы ПНС при военной поддержке Турции активно теснят армию Хафтара.

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Египет
Ливия
ОАЭ
Россия
Турция
Компании
ООН
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