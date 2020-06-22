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Известия.ru

Назначен новый главный конструктор космического корабля «Орел»

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA

Исполняющий обязанности гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») Игорь Озар назначил Игоря Хамица главным конструктором по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса в субботу, 20 июня.

«Вопрос назначения Игоря Хамица на должность главного конструктора согласован с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос», председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов Дмитрием Рогозиным», — говорится в сообщении.

Хамиц с 2007 года руководил центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем в корпорации «Энергия». Во время работы он обеспечивал проектирование МКС и стыковочно-грузового модуля. Кроме того, он участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей «Звезда» и «Пирс» российского сегмента МКС.

В декабре прошлого года РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» более 18 млрд рублей на разработку «Орла». В компании сослались на дефицит финансирования, притом что в программу заложены средства общим объемом 57,5 млрд рублей, которые нужно потратить с 2016 по 2025 год.

«Орел» (ранее — «Федерация») — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

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Энергия РКК
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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