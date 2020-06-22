Фрегат ЧФ завершил демонстрацию флага России в Индийском океане

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" и спасательное судно "Профессор Николай Муру" возвращаются из похода в Индийский океан. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан II ранга Алексей Рулев.

По его словам, суда прошли Суэцкий канал и входят в Средиземное море для службы в составе постоянной группировки Военно-морского флота.

Как сообщалось ранее, "Адмирал Григорович" в сопровождении спасательного буксира "Профессор Николай Муру" впервые отправился в Индийский океан для демонстрации государственного флага Российской Федерации​​​. Суда провели учение по противовоздушной обороне и отражению нападения условных диверсантов, а также пополнил запасы на Шри-Ланке.

Фрегат "Адмирал Григорович" - головной корабль серии 11356, построенный для усиления Черноморского флота. Корабль оснащен ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". Всего таких кораблей на ЧФ три, в том числе "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Алексей Вакуленко (Симферополь)