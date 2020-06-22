Испытанная в США модернизация ракеты AGM-88 HARM бессильна против ЗРК С-400

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В США прошли испытания модернизированной версии ракеты AGM-88 HARM. Речь идёт о ракете, которая предназначена для нейтрализации систем противовоздушной-противоракетной обороны, уничтожения радаров. Первоначальная версия такой ракеты принималась на вооружение армии США в 1983 году. В 2005 году началась разработка версии AGM-88E.

Обновлённая версия американской ракеты (начало модернизации - 2019 год), как сообщается, имеет увеличенную дальность. Первоначальная версия ракеты имела дальность до 150 км. Новая версия – до 230 км.

Помимо уничтожения РЛС противника целью её применения является нарушение связи, причём различных её видов.

Модернизация AGM-88 HARM получила обновлённый ракетный двигатель, который имеет повышенную (в сравнении с предшественниками) мощность, при этом расход топлива снижен как минимум на 9%.

Вице-президент компании Northrop Grumman Гордон Тёрнер:

Эти испытания были важны для осуществления критического анализа проекта и проверки эффективности модернизированной ракеты. Новый ракетный двигатель и боеголовка обеспечат расширенные возможности для обнаружения и поражения систем противовоздушной обороны дальнего действия.

Именно в качестве инструмента противодействия системам ПВО большого радиуса действия в США обозначают новую версию давно стоящей на вооружении ракеты. Дополнительно отмечается, что ракета может быть использована и как средство подавления систем РЭБ.

В американской компании сообщается, что обновлённая версия AGM-88 HARM будет использоваться на самолётах F/A-18E, EA-18G Growler (палубный самолёт РЭБ ВМС США), а также для всех версий истребителей пятого поколения F-35.

В американских источниках появлялись материалы, в которых было обозначено, что ракета модернизируется как «возможный вариант противодействия ЗРК С-400». Но если сравнивать дальность модернизированной AGM-88 HARM с дальностью зенитной ракеты 40Н6, которой снаряжается С-400, то российская ракета имеет преимущество по дальности более 150 км. Это означает, что для поражение российского ЗРК в зону его действия придётся заходить американскому самолёту. В свою очередь это говорит о том, что модернизация AGM-88 HARM бессильна против С-400, так как её носитель будет сбит в случае угрозы - до того, как успеет выпустить ракету.