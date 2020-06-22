Корветы "Громкий" и "Совершенный" вернулись во Владивосток из дальнего похода

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Во Владивосток из первого дальнего похода вернулись корветы "Громкий" и "Совершенный", сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего трехмесячного похода отряд боевых кораблей в составе корветов проекта 20380 "Громкий" и "Совершенный". Эти корветы впервые совместно решали задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе в длительном отрыве от пункта базирования", - сказал Воскресенский.

За 84 дня похода они прошли более 16 тысяч морских миль.

Торжественная церемония встречи прошла на военном причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной.

Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поздравил моряков с успешным завершением дальнего плавания, поблагодарил их за службу и по традиции вручил командиру похода капитану 1 ранга Сергею Алантьеву жареного поросёнка.

"Командующий ТОФ отметил, что новые корабли показали себя с хорошей стороны и подтвердили свои технические возможности. Он напомнил, что во Владивосток несколько дней назад для прохождения заводских и ходовых испытаний прибыл третий корвет проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Этот корабль до конца года пополнит состав ТОФ", - сказал Воскресенский.

Он напомнил, что также флот пополнится первым кораблём нового проекта - корветом "Гремящий", который является носителем комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".