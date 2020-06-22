Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3

43 года назад впервые поднялся в небо дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. За характерную форму носа летчики прозвали самолет "Шило". В НАТО машина получила название Backfire, что можно перевести как "ответный огонь" или "неприятные последствия". Чего-чего, а неприятностей противнику Ту-22М3 может доставить много.

В семье дальней авиации ВКС России он - младший. Если стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 предназначены для выжигания обширных территорий размером с большой город или небольшую страну, то "Шило" создавался для уничтожения локальных целей - в первую очередь, авианосных ударных группировок. Причем, сильно постаравшись, он может вывести из строя сразу три больших корабля, поскольку способен летать с тремя дальними ракетами Х-22, оснащенными термоядерными боеголовками мощностью до мегатонны. Отсюда еще одно прозвище самолета - "Убийца авианосцев".

Помимо мощного вооружения, сила Ту-22М3 - в гибкости применения. Изменяемая стреловидность крыла, способность летать на очень больших и предельно малых высотах, разгоняться до двух с лишком Махов дают возможности изощренно удивлять противника. Умелый экипаж может подвести 42-метровый самолет к цели незамеченным, поразить заданный объект и уйти от возмездия. На высоте 13 километров ракетоносец летит со скоростью 2300 километров в час и в мире есть всего несколько самолетов, способных его догнать. Да и те в большинстве своем российские.

Цифра 3 в названии "Шила" означает третью модификацию. Пусть к совершенству у Ту-22М был непростым. Началось все с Ту-22 - совершенно иного самолета, летчики его не любили за аварийность и сложность в управлении. С каждым новым поколением ракетоносце становился надежнее и эффективнее. Ту-22М3 получил более мощные двигатели, новую электронику, усовершенствованный планер. Сейчас парк ракетоносцев модернизируют до уровня М3М. Главное ее отличие - в способности применять новое оружие, дальнюю ракету Х-32 и гиперзвуковой "Кинжал".

Антон Валагин