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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны выразило заинтересованность в морском варианте ЗРК «Тор»

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ЗРК "Тор-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".
Источник изображения: rg.ru

Минобороны заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор», поскольку эти комплексы зарекомендовали себя в Сирии, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко в ходе посещения оборонных предприятий в Удмуртии.

"ЗРК семейства "Тор" показали свою высокую эффективность в Сирии, и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса", – приводит ТАСС слова Криворучко.

В июле 2019 года помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов сообщал, что первый образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ИЭМЗ Купол
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Тор ЗРК
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