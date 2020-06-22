Минобороны выразило заинтересованность в морском варианте ЗРК «Тор»

Минобороны заинтересовано в создании морской версии ЗРК «Тор», поскольку эти комплексы зарекомендовали себя в Сирии, заявил замглавы ведомства Алексей Криворучко в ходе посещения оборонных предприятий в Удмуртии.

"ЗРК семейства "Тор" показали свою высокую эффективность в Сирии, и на сегодняшний день Минобороны заинтересовано в создании на его базе морской версии комплекса", – приводит ТАСС слова Криворучко.

В июле 2019 года помощник генерального директора Ижевского электромеханического завода "Купол" Вячеслав Карташов сообщал, что первый образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.

Алексей Дегтярев