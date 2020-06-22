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Российская газета

Флаг на гидрографическом судне "Николай Скосырев" поднимут в июне

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Флаг гидрографии Военно-морского флота России на новом малом гидрографическом судне "Николай Скосырев" поднимут в последних числах июня. Экипаж готовит судно к церемонии.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. "Николай Скосырев", а его построили на заводе "Вымпел" в Рыбинске, уже прошел двухнедельные государственные ходовые испытания. На воде проверили мореходные качества судна, работу грузоподъемного устройства, гидрографического вооружения, навигационного оборудования. Подписали и акт об окончании госиспытаний.

"Николай Скосырев" будет служить на Северном флоте. Он предназначен для выполнения гидрографических исследований, а также лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне. Его водоизмещение - около одной тысячи тонн. Корпус усилен до ледового класса, поэтому "Николай Скосырев" может самостоятельно плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
19910
Арктика
СФ
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