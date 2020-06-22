Северный флот получит в конце июня новое гидрографическое судно "Николай Скосырев"

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019.

Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Флаг на новом гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев" будет поднят в конце июня, сообщает пресс-служба Севфлота.

"Флаг гидрографии ВМФ России будет поднят на малом гидрографическом судне "Николай Скосырев" в один из последних дней июня. Экипаж судна и руководство гидрографической службы приступили к подготовке торжественной церемонии по поручению командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева", - сообщили в пресс-службе в субботу.

В минувшее воскресенье на судне были завершены двухнедельные государственные ходовые испытания и подписан приёмный акт.

Судно построено на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область) и предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне.

Судно имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно без ледокольного сопровождения плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания - порядка 2 тысяч миль.