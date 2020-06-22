ВМС США получили первые палубные истребители F/A-18 Super Hornet версии Block-3

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Военно-морской флот США начал получать первые палубные истребители F/A-18 Super Hornet новой модификации Block-3. Как сообщается, компания Boeing объявила о поставке первых двух самолетов.

ВМС США получили для проведения летных испытаний два многоцелевых палубных истребителя F/A-18 Super Hornet Block-3. Один самолет передан в одноместной версии "E"», второй – в двухместной "F". Данные самолеты будут протестированы на пригодность к применению с борта авианосцев, будут протестированы новые боевые системы истребителей, пилоты ознакомятся с новым оборудованием. В "испытательную" серию должны войти 4 самолета обеих версий. Все испытания пройдут на двух военно-морских базах: "Патаксент-Ривер" в штате Мэриленд и "Чайна Лэйк" в Калифорнии.

О сборке первого самолета F/A-18 Super Hornet Block-3 в компании Boeing сообщили в начале мая этого года.

Как ранее сообщалось, программа по созданию и обслуживанию истребителей Super Hornet началась в 1995 году, была рассчитана на 25 лет и должна была закончиться в 2020 году, когда на смену F-18 должны были прийти истребители пятого поколения F-35. Однако задержка в разработке новейшего истребителя привела к тому, что компания Boeing создала новую версию F-18 и в 2017 году презентовала F/A-18 XT (Advanced Super Hornet), получившую в ВМС США название F/A-18E/F Super Hornet Block-3. От предыдущей версии истребителя (Block-2) новая модификация отличается семью обновлениями, из которых два секретных и о них ничего не известно.

В командовании ВМС США приняли решение о проведении модернизации всего имеющегося парка истребителей Super Hornet до новой модификации. Кроме того 21 марта 2019 года ВМС США подписали с Boeing новый контракт на постройку 78 новых истребителей F/A-18 Super Hornet Block-3, самолеты должны поступить до 2022 года.

Напомним, что в конце апреля этого года сообщалось, что компания Boeing поставила ВМС США последний истребитель F/A-18 Super Hornet Block-2 .