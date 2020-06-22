«Королева Елизавета» готова возглавить британский флот

ВМС Великобритании готовы к полноценному развёртыванию авианосной группы. Вчера, 19 июня, портал portsmouth.co.uk сообщил о том, что командование ВМС Великобритании дало «зелёный свет» авианосцу HMS Queen Elizabeth стать флагманом Королевского флота.

В пресс-службе ВМС Великобритании сообщили, что по итогам последних испытаний, в ходе которых авиакрыло проводило интенсивную лётную программу, экипаж HMS Queen Elizabeth готов выполнить свою первую оперативную миссию в качестве флагмана флота.

Истребители F-35B на авианосце HMS Queen Elizabeth Источник изображения: portsmouth.co.uk

Первое оперативное развёртывание HMS Queen Elizabeth запланировано на следующий год. Авианосная группа отправится в плавание на Средиземное море, в Персидский залив и на Дальний Восток.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы -22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 -35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.

Британский авианосец меньше своих «американских «собратьев», не имеет атомного реактора и катапульты. Длина Queen Elizabeth составляет 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Корабль может развивать скорость до 25 узлов (46 км/ч), а его автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания.