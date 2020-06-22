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Военное обозрение

Фото экспериментальной китайской зенитной системы попало в сеть

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Источник изображения: Twitter/Caesar

В социальной сети Twitter появились фотографии неизвестной китайской самоходной зенитной системы.

Судя по всему, речь идет об экспериментальной 25-мм зенитной системе войсковой противовоздушной обороны. На фотографиях мы видим, что зенитное орудие размещено на колесной платформе.

Как известно, Китай давно производит собственные самоходные зенитные системы для нужд войсковой противовоздушной обороны. Так, с 1999 года в КНР выпускается самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс PGZ-95, пушечное вооружение которого напоминает 25-мм зенитную пушку Oerlikon Contraves KBA швейцарского производства. Но PGZ-95 размещается на гусеничной платформе.

На фотографиях в Twitter мы видим зенитную систему на колесной платформе, проезжающую по улице одного из китайских городов.

Источник изображения: Twitter/Caesar

Источник изображения: Twitter/Caesar

Источник изображения: Twitter/Caesar

Зафиксированные перемещения новой зенитной системы с шестиствольной пушкой определенно говорят о том, что работа над дальнейшим совершенствованием средств войсковой противовоздушной обороны в Китае продолжается. Не случайно столь настороженно за новыми разработками наблюдают в соседней Индии, являющейся главным региональным конкурентом Китая.

Так, индийские читатели в Twitter довольно резко отреагировали на фотографии экспериментальной китайской зенитной системы, не забыв подчеркнуть, что Китай ворует технологии у США и России, что и позволяет ему держать на плаву собственную военную промышленность.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
Китай
Россия
Швейцария
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