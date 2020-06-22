Постоянный комитет ВСНП ратифицировал присоединение Китая к Договору о торговле оружием

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в субботу ратифицировал присоединение КНР к международному Договору о торговле оружием, сообщили местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что этим Китай завершил внутренние правовые процедуры по присоединению.

Этим шагом Китай "демонстрирует твердую приверженность сохранению международной системы контроля над вооружениями", подчеркивается в сообщениях.

Договор о торговле оружием - многосторонний международный договор, регулирующий международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствие со специальной конвенцией.