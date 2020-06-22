Войти
Интерфакс-АВН

Постоянный комитет ВСНП ратифицировал присоединение Китая к Договору о торговле оружием

297
0
0
Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: gazeta.ru

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в субботу ратифицировал присоединение КНР к международному Договору о торговле оружием, сообщили местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что этим Китай завершил внутренние правовые процедуры по присоединению.

Этим шагом Китай "демонстрирует твердую приверженность сохранению международной системы контроля над вооружениями", подчеркивается в сообщениях.

Договор о торговле оружием - многосторонний международный договор, регулирующий международную торговлю оружием, оборот которого ограничен в соответствие со специальной конвенцией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
МДТО
Похожие новости
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
20.05.2014
Россия будет торговать оружием, как умеет
06.05.2013
Ошейник из оружейного экспорта
26.03.2013
Конференция ООН по торговле оружием: сговор Запада против России
06.08.2012
Оружие non grata
01.08.2012
«Документ революционный»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?