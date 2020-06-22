Kargu: турецкий дрон-«камикадзе»

Турецкая армия активно осваивает новый тип вооружения — дроны-«камидзе». Вчера, 19 июня, портал thedrive.com сообщил о том, что компания STM получила контракт на сотни барражирующих боеприпасов Kargu.

По сообщению турецкого государственного новостного агентства Anadolu, вооружённые силы страны получат «свыше 500 беспилотников Kargu». При этом не указывается, учитывает ли эта цифра анонсированный ранее контракт на 356 единиц Kargu.

Промо-ролик барражирующего боеприпаса Kargu

Компания STM представила первое поколение Kargu в 2017 году. Опытные партии дронов начали поступать в ВС Турции в прошлом году, теперь же стало известно о начале их серийного производства. В последней версии (Kargu 2) дрон весит 15 кг, может находиться в воздухе до получаса и развивать скорость до 150 км/ч. В качестве боевой части Kargu может нести осколочные, термобарические или кумулятивные снаряды массой 1,5 кг.

В текущей версии Kargu может действовать в полуавтоматическом режиме или же полностью под управлением оператора. При этом радиус двусторонней связи с передачей потокового видео составляет до 10 км. В дальнейшем в компании STM намерены «научить» Kargu объединяться в стаи до 20 единиц, что упростит работу оператора и повысит эффективность атак.