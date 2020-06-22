Войти
Газета.ru

У нас общая победа: Лондон ответил на статью Путина

831
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Лондон прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

Британский МИД прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в американском журнале The National Interest, указав, что разгром гитлеровских войск был результатом сплоченных действий союзных государств и СССР. Также Лондон предостерег от искажения истории в угоду сиюминутным политическим интересам.

МИД Великобритании заявил, что разгром гитлеровских войск был результатом сплоченных действий союзных государств и СССР, и предостерег от искажения истории - так Лондон прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне в американском журнале The National Interest.

Британское внешнеполитическое ведомство также указало, что недопустимо трактовать историю в зависимости от собственных целей, передает РИА «Новости».

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», - пояснили в Лондоне.

Статья Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» была опубликована двумя днями ранее. Сам глава государства объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

Российский лидер вступил в заочную полемику с рядом европейских политиков, которые пытаются представить ключевым событием, за которым последовала война, заключение пакта Риббентропа-Молотова. Об этом, в частности, заявляют польские политики.

«Я хотел был еще раз напомнить очевидный факт. Коренные причины Второй мировой, в основном, связаны с решениями, принятыми после Первой мировой войны. Версальский договор стал символом серьезной несправедливости по отношению к Германии.

Он подразумевал, что страну нужно было ограбить, заставив платить огромные репарации западным союзникам, которые истощали ее экономику», - подчеркнул Путин.

По его мнению, именно национальное унижение жителей Германии стало благодатной почвой для роста радикальных настроений в этой стране. Нацисты же просто умело сыграли на эмоциях людей, которые хотели освобождения от «версальского наследия». Совокупность этих процессов, по сути, подталкивали немцев к войне, напомнил российский президент.

«Как это ни парадоксально, западные государства, особенно Соединенное Королевство и США - прямо или косвенно - способствовали этому. Их финансовые и промышленные предприятия активно инвестировали в немецкие заводы, производящие военную продукцию», - пишет глава России.

В тот же день МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа.

На встрече заместитель министра иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис в «назидательном ключе» пояснил позицию Вильнюса по поводу договора о ненападении, подписанного СССР и Германией 23 августа 1939 года.

В ответ представитель российского диппредставительства обратил внимание на субъективность литовской риторики и призвал Вильнюс к беспристрастной оценке исторических событий.

Официально отменить постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 об осуждении советско-германского договора предложил депутат Алексей Журавлев.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас 10 мая - по случаю Дня освобождения Европы от фашизма - в соавторстве с директором Института современной истории Андреасом Виршингом опубликовал статью в немецком журнале Spiegel.

В заметке он заявил, что переписывание истории является бесчестным занятием, а попытки возложить вину на другие государства лишь раскалывают Европу.

Как отметил в публикации немецкий дипломат, 8 мая, когда в Европе отмечают победу, люди в Восточной Европе, в том числе Польше и Прибалтике, смотрят на это со «смешанными чувствами».

«Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу.

И только Германия несет ответственность за преступление против человечности - Холокост», - напоминается в статье.

Авторы указали, что те, кто пытаются представить другие народы в качестве преступников, искажают историческую правду.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Литва
Польша
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
03.02.2020
Европа под «военным каблуком» Америки
10.05.2019
Polityka (Польша): построит ли генерал Уолтерс "Форт Трамп"?
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
27.07.2016
НАТО: искусство провоцировать Россию, не защищая Польшу (Atlantico, Франция)
11.09.2015
66 инцидентов за 18 месяцев: напряженность между Россией и НАТО растет ("Atlantico", Франция)
29.07.2015
Система ПРО — это гибель для Польши ("Nowa Europa Wschodnia", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?