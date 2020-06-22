«Мистические полёты»: в США рассказали о новых испытаниях композитного самолёта «Сын Ареса»

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В американской прессе вышел материал, в котором рассказывается об испытательных полётах перспективных средств авиации США. Обозреватель Тайлер Рогоуэй называет эти испытания «мистическими полётами».

В материале рассказывается о том, что фотографам удалось запечатлеть полёт одного из самых секретных авиационных средств США – самолёт «Сын Ареса» (проект 401 - по номеру на фюзеляже).

Новые испытания, как отмечают в блогосфере и СМИ США, проводились 13 июня. В небо также поднимались истребители F-15.

При этом с США заявляют о возможном наличии двух вариантов этого летательного аппарата: N401XP и «двойнике» с изменённым покрытием N401XD.

По некоторым данным, одно из направлений тестов состояло в проверке именно покрытия летательных аппаратов. Также появились сведения об изменённой (в сравнении с модификациями 2019 года) модификацией воздухозаборника.

В издании The Drive:

Фотограф, который сделал снимки, обращает внимание на чрезвычайно яркий блеск, исходящий от фюзеляжа, который сделал самолет очень заметным.

Предполагается, что в определённых зонах покрытие композитного планера выполнено в виде зеркальной (отражающей) поверхности. Есть версия, что это могло быть сделано с целью проверки действия лазерного оружия. При этом выдвигается версия о том, что на борту самих летательных аппаратов уже установлено лазерное оружие. Однако в точности о назначении, как и о покрытии фюзеляжа, сказать не может никто, кроме разработчиков и заказчиков, но те пока хранят молчание (для прессы).

При тестировании, как сообщается, были задействованы одновременно два «Сына Ареса», которые осуществляли съёмку режимов полёта друг друга. Полёты проводились примерно на одной высоте.

Обращается внимание на электронно-оптическую составляющую этих композитных самолётов. Именно эту составляющую и рассматривают как возможный лазер на борту.

Ранее сообщалось, что такой разработкой занимается компания Scaled Composites по заказу ВМС США. Испытания проводятся уже не в первый раз. Основной испытательный полигон – пустыня Мохаве.

Ранее в СМИ были озвучены некоторые характеристики «Сына Ареса». Например, его малая масса (вследствие использования лёгких и прочных композитов) – около 1700-1800 кг. Размах крыла – 11 м. Максимальная высота – 9 км. Максимальная полезная нагрузка примерно равна массе самого самолёта – до 1,8 т.

При этом отмечено, что летательный аппарат в итоге может появиться как в пилотируемом, так и в беспилотном вариантах

Для справки:

Арес – бог войны в древнегреческой мифологии. При этом в мифах отличался жестокостью и коварством.