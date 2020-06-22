Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей

Ижевск. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны России подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление на взыскание с АО "Концерн "Калашников" 53 млн 898 тыс. рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Подробности иска пока не раскрываются.

Согласно материалам картотеки, с ноября прошлого года министерство обороны подало к концерну восемь различных исков в общей сложности на сумму более 1,4 млрд рублей. Один из исков о взыскании неустойки в 168,2 млн рублей за просрочку в работах по модернизации автомата АК-74, частично удовлетворен - в размере 23,8 млн рублей, дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции. В удовлетворении еще одного иска, на небольшую сумму - о взыскании 27 тыс. рублей задолженности по госконтракту - министерству отказано. Самый крупный иск, на 651 млн рублей, будет рассматриваться в закрытом заседании. Подробности еще одного иска в картотеке не раскрываются.