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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © EPA/SERGEI ILNITSKY

Ижевск. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны России подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление на взыскание с АО "Концерн "Калашников" 53 млн 898 тыс. рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Подробности иска пока не раскрываются.

Согласно материалам картотеки, с ноября прошлого года министерство обороны подало к концерну восемь различных исков в общей сложности на сумму более 1,4 млрд рублей. Один из исков о взыскании неустойки в 168,2 млн рублей за просрочку в работах по модернизации автомата АК-74, частично удовлетворен - в размере 23,8 млн рублей, дело будет рассматриваться в апелляционной инстанции. В удовлетворении еще одного иска, на небольшую сумму - о взыскании 27 тыс. рублей задолженности по госконтракту - министерству отказано. Самый крупный иск, на 651 млн рублей, будет рассматриваться в закрытом заседании. Подробности еще одного иска в картотеке не раскрываются.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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2 комментария
№1
22.06.2020 12:26
Цитата, q
с ноября прошлого года министерство обороны подало к концерну восемь различных исков в общей сложности на сумму более 1,4 млрд рублей
Отвечающий за закупки вооружений заместитель министра обороны Криворучко подаёт иски к концерну, владельцем которого является.
У меня "когнитивный диссонанс" (хотя я не знаю, что это такое, но звучит красиво).
А мужику не позавидуешь, инфаркт можно получить при подписании очередного иска.
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№2
22.06.2020 12:36
Я поторопился жалеть Криворучко:
"Концерн "Калашников" выполнил все обязательства по поставкам Минобороны РФ за 2019 год, сообщил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко."
То есть, защищает свою собственность как может. Когнитивно всё встало по местам.
+1
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