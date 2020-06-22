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Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant развил рекордную скорость

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Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant
Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.
Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

Демонстратор многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift (FVL), развил рекордную скорость полета 205 узлов (почти 380 километров в час). Соответствующее видео опубликовано на YouTube.



В подписи к ролику отмечается, что достигнутый показатель, ставший рекордным для SB>1 Defiant, превышает максимальное значение скорости вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Popular Mechanics напоминает, что последний способен развивать скорость до 194 узлов (почти 360 километров в час), а SB>1 Defiant, создаваемый на замену вертолетам UH-60 Black Hawk и Boeing AH-64 Apache, должен уметь разгоняться до 288 узлов (более 533 километров в час).

В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant.

Максимальная взлетная масса SB>1 Defiant составляет 14,5 тонны. Крейсерская скорость летательного аппарата равна 460 километров в час. Машина вмещает до 18 человек. SB>1 Defiant создается американскими компаниями Sikorsky (входит в корпорацию Lockheed Martin) и Boeing в рамках проекта FVL, предполагающего обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
UH-60
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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